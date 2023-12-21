Студенты в Корее подали в суд из-за преждевременного окончания экзамена: требуют значительной компенсации

В Южной Корее студенты подали иск в суд из-за того, что вступительный экзамен закончился на полторы минуты раньше запланированного. Теперь они требуют компенсацию за досрочный звонок.

Речь идет о вступительном экзамене под названием Suneung, который проводят в Южной Корее. Он длится восемь часов.

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Студенты в Корее подали в суд из-за преждевременного окончания экзамена

Этот тест считается одним из самых сложных в мире. В течение этих часов студенты решают задачи по нескольким предметам один за другим. В настоящее время в стране всячески способствуют абитуриентам сконцентрироваться. К примеру, правительство страны закрывает воздушное пространство страны.

Так минимум 39 студентов подали в суд иск, в котором указано: во время первого этапа экзамена – по корейскому языку – звонок раздался ранее запланированному времени. Студенты требуют компенсацию в размере 15 400 долларов. Это стоимость их годового обучения.

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Преподаватели признали ошибку перед началом следующей части тестирования. Так, они добавили эти полторы минуты за счет обеденного перерыва. Однако абитуриентам запретили менять ответы, указанные в экзаменационных листках.

Некоторые из студентов были очень разочарованы, поэтому не смогли сосредоточиться на остальном экзамене или закончили его преждевременно.

Впоследствии общественная телерадиокомпания сообщила: чиновники заявили, что один из инспекторов перепутал время.

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