"Если я гасну – я останавливаюсь, потому что хочу светить детям": как финалистка Global Teacher Prize меняет систему преподавания математики

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Сухие математические формулы превращаются в живой опыт, когда дети рассчитывают логистику путешествия стоимостью 7000 гривен, ищут углы на отпечатках осенних листьев или измеряют радиус собственного настроения. Именно так разрушает стереотипы Юлия Рудницкая – учительница математики и информатики Смелянского художественного лицея "Успех".

Ее талант наводить мосты между точными науками и искусством привел педагога в десятку лучших учителей Украины этого года по версии Global Teacher Prize. Она убеждена, что ни один самый технологичный урок не даст результата, если ученики обеспокоены, поэтому всегда ставит на первое место человечность и эмоциональную безопасность учеников. О том, как стать для подростков не просто учителем, а другом, почему не стоит бояться ошибок и где находить ежедневный ресурс – читайте в нашем интервью на 24 Канале.

Начнем с самой премии Global Teacher Prize. Очевидно, что здесь речь идет и о настойчивости, и о старании. В прошлом году вы вошли в двадцатку, в этом году – уже в десятку. Что принципиально изменилось в вашем подходе за этот год, что позволило вам попасть в топ-10?

Приветствую! В прошлом году я вошла в двадцатку именно в номинации "Учитель математики". А уже в этом году – в общую десятку. Изменился масштаб и, наверное, глубина фокуса. В прошлом году я много говорила об инструментах: как грамотно интегрировать искусственный интеллект, геймификацию или новые цифровые платформы. А в этом году на первый план для меня вышла человечность, то есть ребенок и его эмоциональное состояние.

Я поняла, что ни один самый технологичный урок не работает на полную мощность, если ученики и ученицы обеспокоены или устали. Поэтому мой подход изменился: от преподавания предмета с помощью крутых технологий к созданию безопасного пространства с помощью предмета. Я стала смелее сочетать это, потому что прошла обучение по социально-эмоциональному и этическому образованию (СЭЭО).

Юлия Рудницкая проводит творческие уроки даже в убежище / Фото предоставлены Юлией Рудницкой

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Мне важно реанимировать – такое для меня важное слово – живой интерес там, где другие видят лишь сухие формулы. То есть сочетать математику с жизнью и природой. Для меня очень ценно прислушиваться к ученикам, слышать их, и чтобы они слышали меня. Когда они спокойны и настроены позитивно, тогда уже можно говорить об изучении предмета.

"Циркуль не нужен, только кисточка": как совместить математику и эмоции

Как именно происходит эта настройка? Ведь вы работаете с творческими учениками, а это еще сложнее.

Во-первых, это разнообразные практики социально-эмоционального и этического обучения: заземление, осознанность (mindfulness), практика благодарности и многие другие практики. Очень часто я использую метафорические или ассоциативные карточки и каждый раз ищу в них какую-то изюминку. Иногда спрашивают: "Как это можно использовать на уроках математики?". Можно! Например, каждый ученик и каждая ученица берут карточку, и я спрашиваю: "Как вы думаете, что здесь изображено?". Кто-то увидел корень, кто-то – что-то другое. Вы увидели на карточке корень дерева. А что делает корень в природе? Он удерживает растение и является его основой, тем, с чего все начиналось. В математике арифметический корень – это тоже поиск основы: какое именно число стояло в начале и, умножившись на себя, создало то, что мы видим сейчас?

А я говорю: "И сегодня наша тема урока – изучение арифметического корня". Корень дерева спрятан глубоко под землей – его не видно, но именно он дает силу кроне и плодам. Какая ваша внутренняя суперсила или суперзнание является чем-то таким, как "арифметический корень", который помогает крепко держаться и расти каждый день, даже когда вокруг бушует буря? И ученики делятся своей внутренней суперсилой.

Мне вообще очень нравится интегрировать уроки с искусством. Математика – это не сухие формулы в тетради, это пространство, ощущение материала и красота вокруг. Когда мы с пятиклассниками изучали геометрические понятия, мы вышли за пределы обычного класса и посетили мастерскую по плетению из соломы.

Все началось с самого простого: отрезаем стебель длиной 5 сантиметров. – Что это у нас в руках? – Отрезок! У него есть начало и конец.

Кладем ровную соломинку на стол – и это уже развернутый угол 180°. Загибаем ее пополам или добавляем вторую соломинку под прямым углом – видим прямой угол.

А дальше начинается настоящая магия создания объема. Из четырех одинаковых отрезков дети складывают квадрат. Из нескольких квадратов рождается соломенный куб, а из прямоугольников – параллелепипед.

Когда дети держат в руках ажурную соломенную конструкцию (традиционный украинский "паук"), они воочию видят: элементарная математика – это не абстракция, это гармония жизни и традиционного искусства.

Или вот изучали мы круг. Думаю, как бы их заинтересовать? Мы можем просто найти площадь, диаметр, радиус... А я говорю: "Нарисуйте круг, отражающий ваше нынешнее внутреннее состояние. Циркуль не нужен, только кисточка". А дальше прошу: "Теперь отобразите в нем свое настроение, нарисуйте то, что хотите увидеть". И знаете, я была просто удивлена! Кто-то нарисовал мультипликационного героя, кто-то – просто солнышко, кто-то – мифического героя. Мы выделили на это буквально 5 минут, а потом взяли линейки и измерили радиус и диаметр, чтобы увидеть все наглядно.

Еще очень круто мы поработали с глиной. Ведь на дворе осень! Говорю детям: "Берем листочки и идем лепить". Они отпечатали эти листочки на глине, и я спрашиваю: "Какие углы мы здесь видим?". И они задумались: действительно, на каждом листочке есть острый, прямой или развернутый угол. "А давайте вспомним градусную шкалу, мы же можем их измерить!". И они, честно говоря, были поражены. Математика вокруг нас!

Мы выходим на улицу, измеряем площадь нашей клумбы, измеряем окна, двери, ищем симметрию в природе. Когда-то моя коллега, чьи окна выходили во двор, где мы иногда проводим уроки, шутила: "Юля, мы с тобой уже изучили все, что можно и нельзя с математикой!". Это запоминается гораздо лучше, чем сухие формулы.

Задача на 7000 гривен: финансовая грамотность вместо сухих формул

Юлия, снимаю перед вами виртуальную шляпу! Это фантастика, ведь я окончил школу 15 лет назад, и фраза "где тебе эта математика пригодится, кроме счета денег" тогда была очень популярной.

Ой, знаете, мы проводим очень много таких жизненных проектов. Один из моих любимых – когда я даю детям виртуальные 7000 гривен и говорю: "Сегодня вы можете побывать в любой точке нашей страны. Например, во Львове. Но вы должны просчитать свою логистику". То есть в режиме реального времени отследить стоимость билета, продумать, на чем они будут ехать, где жить, и не забыть, что нужно что-то поесть. И обязательное условие – посетить три исторических места.

Здесь происходит объединение всех предметов: истории, географии, физики, математики. Они начинают рассчитывать, суммировать. И если денег не хватает, я говорю: "Значит, где-то нужно что-то пересмотреть. Это ваша логистика, у вас всего 7 тысяч". А в этом году хочу виртуально поехать с ними за границу, чтобы они научились конвертировать валюту, переводить доллары в гривны. Здесь мы учим и дроби, и десятичные числа (ведь где-то происходит округление), и проценты. Они понимают, насколько это важно для финансовой грамотности. Такие проекты их очень вдохновляют.

"Мы все равно придем пить чай": о слезах радости и поддержке самых близких

Вы удивительная. Вы говорите, что в прошлом году вошли в двадцатку по математике, а в этом году – уже в десятку среди всех учителей...

Я и в этом году тоже вошла в двадцатку по математике. То есть два года подряд лучший учитель математики! Нас собирали во Львове, и это очень классно – познакомиться с коллегами в неформальной обстановке. Это того стоит! Стоит подавать заявку на эту премию даже ради того, чтобы увидеть своих единомышленников, которые с тобой на одной волне.

Это очень хороший показатель. Какова была реакция ваших учеников на то, что вы уже в топ-10? Ведь для них это, наверное, не было неожиданностью. И чья поддержка стала для вас настоящим сюрпризом?

Когда я узнала, что попала в топ-10, для меня лично это было настолько неожиданно! Мне позвонили и сказали, что будет собеседование. Я волновалась: камера не включалась, с ноутбуком что-то не получалось. Включилась – а на табло только 11 человек. Думаю: почему 11? Должно же быть минимум 21. Может, нас разделили на группы? И тут мне начинают говорить: "Вы же понимаете, что вы в топ-10?". Я сижу в шоке, у меня слезы радости от того, что мою работу так достойно оценили.

Юлия Рудницкая и остальные финалисты Global Teacher Prize 2026 / Фото предоставлено Юлией Рудницкой

За два дня до официального объявления я уже все знала, но ведь рассказывать нельзя было! А так хотелось поделиться... И когда первого числа вечером была прямая трансляция, я пригласила родных, чтобы они были рядом. Когда объявляли десятку, эмоции просто зашкаливали, ведь моя семья – это моя опора.

И тут, представляете, для меня вообще стало неожиданностью, когда коллеги пришли ко мне домой. Я живу в частном секторе, и они сидели под моим двором, ждали результатов. Это было самое сильное ощущение – знать, что есть люди, готовые поддержать тебя в любой момент. Они так и сказали: "Даже если ты не пройдешь, мы все равно придем попить чаю".

А на следующее утро я прихожу в школу... А мои малышки – мои пятиклассники, такие мои нушистики – куда-то спрятались! Я захожу в класс, а их нет. Думаю: не понимаю, куда они делись? Ведь я же каждое утро, неважно, какой урок, захожу к ним, мы обязательно обнимаемся. Смеюсь: "Вы меня скоро с ног сбьете!". И тут они выскакивают с воздушными шариками, с цветами, приветствуют меня: "Вы вошли в топ-10! Вы же наша учительница в десятке!". Поддержка колоссальная.

Юлия Владимировна и ее нушистики / Фото предоставлено Юлией Рудницкой

Но мой главный мотиватор – моя доченька. У нее особые образовательные потребности, и именно она дает мне силы, вдохновение идти вперед и никогда не останавливаться. Я на весь мир буду говорить, что только благодаря ей, моей семье, коллегам, друзьям и моим ученикам я добилась этого результата. Это труд всей нашей команды.

Стоит отметить: ранее мы общались со Светланой Меркуловой – победительницей Global Teacher Prize 2026 о победе в конкурсе; методах проведения уроков и поощрении учеников к изучению английского языка; своем проекте помощи педагогам; международном опыте; повышении зарплат учителям; о том, как выучить иностранный язык самостоятельно и прочем.

Вы этого не видите, но у меня уже глаза намокли. Это очень ценно. Статус финалистки налагает определенную ответственность. Что для вас изменилось?

Знаете, это уникальное сочетание чувств. Ответственность огромна, ведь ты становишься послом качественного образования. Но в то же время это дает колоссальную внутреннюю свободу. Кстати, буквально сегодня (мы общались 10 октября – 24 Канал) я получила звание Заслуженного учителя Украины. Я до сих пор нахожусь под влиянием этого прилива эмоций! Когда у тебя есть такое признание, исчезает страх "а что скажут другие". Понимаешь, что твои методические поиски и эксперименты имеют право на жизнь и поддерживаются на национальном уровне. Это такой кредит доверия, который сразу хочется инвестировать в новые идеи. И ты понимаешь, что нужно только время.

Прежде всего поздравляю с еще одной наградой! Хорошо, вы говорите, понадобится время. А где вы берете ресурсы на все это?

Ресурс – это, наверное, признание моего труда. Я ведь не только учительница, я еще и тренер. Езжу по Украине, обучаю других учителей, провожу вебинары. Работаю с Министерством образования, разрабатываю уроки для курса "Образование для жизни". И когда я приезжаю на обучение, а педагоги дают мне обратную связь – это и есть мой ресурс. Они меня просто заряжают энергией!

Также меня заряжают мои ученики. Их утренние улыбки, объятия... Ты идешь на работу с таким позитивом, потому что хочешь увидеть эти счастливые глаза. Ну и, конечно, моя доченька, которая верит в меня и всегда говорит: "Мама, ты у меня самая лучшая. Ты сможешь". Потому что, честно говоря, бывает, что сил уже нет, но такие слова очень поддерживают.

Еще мы участвуем в международных проектах eTwinning и Erasmus+. Недавно мои ученики ездили в Испанию по обмену. Приехали и говорят: "Мы поняли, почему нужно учиться! Мы общались с такими успешными людьми". Вот это и дает заряд уверенности в том, что ты на своем месте и движешься в правильном направлении.

Какая, по вашему мнению, суперсила выделяет вас среди других финалистов?

Рядом со мной были невероятные финалисты, и я могу сказать, что у меня появилась новая семья. А что касается моей суперсилы... Наверное, это умение сочетать несочетаемое. Жесткую логику математики и информатики с глубокой эмпатией и искусством. Я не просто удерживаю внимание учеников, я помогаю им увидеть красоту в цифрах, найти искусство в коде и учиться быть стойкими в этом мире, который так стремительно меняется. Такие мосты между миром науки и искусства, которые мы строим каждый день в нашем лицее "Успех".

Право на ошибку: почему учителю важно уметь говорить "нет"

Путь всегда бывает тернистым. Есть ли какая-то ошибка, которая сделала вас сильнее?

Был такой момент, когда я хотела охватить все и сразу: разработка материалов, проекты, обучение учителей. Мне было очень трудно сказать слово "нет", я всем говорила "да". И я поняла, что теряю свои силы. Я уже не могла отдаваться на все сто процентов и чувствовала моральное истощение. Где-то даже теряла эмоциональный контакт с учениками.

Но ведь учитель вдохновляет других только тогда, когда сам полон энергии! Если я гасну – я останавливаюсь, потому что хочу светить детям. Именно это несовершенство научило меня делегировать и вслух говорить о своих границах. Помнить, что учитель – это живой человек, а не робот, который должен работать постоянно.

Как вам удается балансировать между учебной дисциплиной и творческими порывами детей?

Секрет очень прост: дисциплина у нас основана не на запретах, а на общих правилах и уважении. Творческие дети часто воспринимают жесткие стандарты как угрозу. Поэтому я превращаю уроки в пространство для экспериментов. Если мы сегодня хотим решить задачу с помощью графического дизайна или запрограммировать алгоритм в виде музыкального трека – пожалуйста! Главное – придерживаться определенной логики и прийти к результату. Когда они видят, что я не ломаю их природу, а, наоборот, помогаю структурировать идеи с помощью точных наук, дисциплина выстраивается сама собой благодаря их внутренней мотивации.

Финалистка конкурса работает не только с учениками, но и с их родителями / Фото предоставлено Юлией Рудницкой

Чему вы научились у своих учеников?

Они научили меня бесстрашно относиться к новым технологиям и ломать шаблоны мышления. Когда я иногда колеблюсь, пробовать ли какой-то новый искусственный интеллект, они говорят: "А почему бы и нет? Давайте попробуем! Что мы потеряем?". Они научили меня, что ошибаться – это нормально. Иногда я даже специально делаю ошибки. Они замечают: "Юлия Владимировна, у вас ошибка". А я говорю: "И что? Учитель тоже ошибается".

Дети демонстрируют невероятную гибкость, умение видеть эстетику там, где взрослые видят рутину. Это лучшая прививка от профессионального закостенения. Когда они приносят какой-то новый тренд, я не боюсь вместе с ними меняться.

Заставляют вас сниматься в TikTok?

Когда-то было, но на это просто немного не хватает времени. Хотя с пятым классом мы все-таки планируем поснимать тренды. Они у меня такие активные, им только скажи – и будут снимать. Боже, когда приезжала телесъемочная группа, они были так счастливы: "Нас же весь мир увидит!". Говорю: "Вы же мои лучшие, молодцы, что не боитесь". Вот такие оживленные ребята у меня.

Творческие ученики чаще подвержены выгоранию и апатии. Как вы их мотивируете? Как находите подход?

Знаете, современные дети очень быстро повзрослели, хотя, наверное, не хотели бы этого. Их разговоры и проекты сейчас на таком уровне... Они размышляют о реальности, вопросах экологии, психического здоровья. Они не хотят создавать искусство просто ради красоты в каком-то вакууме. И они очень тонко чувствуют фальшь. Поэтому с ними можно говорить абсолютно искренне на любые темы.

Они знают, что я всегда их поддержу. Что бы ни случилось, могут подбежать на перемене: "По секрету вам скажем...". Они видят во мне не просто учительницу, а человека, который поймет в любой ситуации. Это очень круто, когда тебе так доверяют. У меня уже есть выпускники, и когда они звонят мне за советом – это для меня высший пилотаж.

Танцы под Despacito и утренний кофе: откуда учительница черпает силы на каждый день

А какая вы за пределами школы? Чем занимаетесь?

Знаете, у меня каждый день расписан по минутам, и мой мир – это сплошное движение на благо украинского образования. Я координирую международные проекты eTwinning, работаю тренером и методистом образовательного фонда MriyDiy, а также тренером от EdCamp. Провожу супервизионные встречи, вебинары, семинары, тренинги и онлайн-воркшопы для учителей из Одесской, Харьковской, Черниговской, Сумской областей и всей Украины.

Кроме того, совместно с Институтом модернизации содержания образования проводим масштабное онлайн- и офлайн-обучение для учителей. Разрабатываю материалы для преодоления образовательных пробелов по математике и создаю уроки для нового интегрированного курса "Образование для жизни" – важной государственной политики МОН, которая укрепляет реформу НУШ. А еще я являюсь соавтором учебников по математике для 5 – 6 классов НУШ.

Но за этим сумасшедшим графиком и бесконечными эфирами всегда есть то, что дарит баланс и держит на плаву: в свободный час, которого катастрофически мало, я обожаю йогу. Стараюсь как можно больше теплых минут дарить своей дочке. Ну и, конечно, традиционный вечерний визит к родителям на чай – это святое, что наполняет душу и дает силы на новые свершения.

День у Юлии Владимировны расписан по минутам / Фото предоставлено Юлией Рудницкой

Каков ваш утренний ритуал перед подготовкой к школе?

О, это мой самый любимый ритуал! Я очень активная, люблю утром слушать музыку. Просыпаюсь очень рано, пью теплую воду, делаю чашечку кофе и включаю зажигательную музыку. Если хорошая погода, обязательно выхожу на улицу, чтобы полюбоваться красотой природы, ведь в течение дня могу это пропустить. Слава Богу, что мы проснулись и у нас есть такая возможность.

Музыка меня ужасно заряжает, могу даже потанцевать! Я обожаю танцевать. Зарядилась под эту кайфовую мелодию – и дальше собираюсь на работу. Это однозначно мой ежедневный ритуал.

А что вы слушаете?

Очень разнообразное, драйвовое. Чтобы можно было прочувствовать каждую секунду мелодии. То же самое "Despacito", например! Сегодня утром слушала песню о любви. Иногда хочется чего-то патриотического или для души. Я вообще ужасно люблю танцевать! Очень надеюсь, что в этом году найду время сходить на танцы.

Знаете, когда я только пришла работать в школу, меня спросили: "Можете вести кружок хореографии?". Я профессионально никогда не танцевала, но ответила: "Могу!". И три года вела в школе хореографию. Мы с учениками устраивали флешмобы, челленджи, ездили на конкурсы. Я получала от этого огромное удовольствие!

Ловите своих пятиклассников, говорите, что нужно снимать танцевальные флешмобы.

Да, мы уже с ними об этом говорили! Смеемся: выучат ли математику, а танцевать однозначно будем. Но мы обязательно воплотим это в жизнь и выучим не один танец. Я с выпускниками тоже танцевала все флешмобы, всегда училась вместе с ними. Они знают: если танцуют все, то и классный руководитель тоже танцует. Я всегда рядом. У нас нет разделения на "я здесь, а вы где-то там". Мы – одна единая семья.

Напоследок. Что бы вы посоветовали учителю, который колеблется: подавать заявку на Global Teacher Prize или нет?

Я считаю, что подавать заявку стоит всем, главное – не бояться. Наши учителя просто невероятные! Я преклоняюсь перед каждым учителем, который работает в нынешних условиях. Они отдают себя, несут этот свет. У каждого за плечами колоссальный труд и потрясающие кейсы.

Поэтому просто идите, двигайтесь вперед и никогда не останавливайтесь. Неважно, кто и что скажет со стороны. Самое главное – верить в себя. Если ты веришь в себя, в тебя поверят другие! Кто, как не мы, будет нести этот свет? Кто, как не мы, даст нашим детям будущее? Дорогие коллеги, если понадобится помощь или поддержка – я всегда на связи. Но очень хочу, чтобы вы не боялись раскрывать себя. Сначала как бутон, чтобы потом стать невероятно прекрасной розой.