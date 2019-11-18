Юные украинские ученые завоевали 4 золотых медали в Сингапуре

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Украинцы победили во всех категориях / Малая академия наук

Украинская сборная победила на глобальном конкурсе инноваций, который проходил в Сингапуре. В состав нашей команды входили ученики Малой академии наук Украины.

Председателем украинской делегации на Advanced Innovation Global Competition 2019 был заместитель директора Малой академии наук, Евгений Кудрявец.

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Жюри состояло из ведущих ученых и преподавателей мира.

В составе жюри представители Массачусетского технологического института, Наньянского технологического университета, Государственного университета Малайзии и других ведущих научных учреждений мира,
– написал Евгений Кудрявец.

Ольга Харасахал, София Петрушин, Назар Поночевный и Дмитрий Лопушанский завоевали по золотой медали. У Ольги Хараскал абсолютная победа "Лучший среди лучших (Best Award Trophy)".

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Что такое Advanced Innovation Global Competition 2019?

  • международный конкурс среди изобретений, облегчающих быт и существование человечества;
  • участвуют только готовые проекты, которые уже готовят к запуску в производство.

Как оценивали участников соревнований?

Баллы начислялись за​:

  • инновативность проекта;
  • практическое использование изобретения;
  • презентация проекта.
Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Образование в Украине Учеба Малая академия наук Наука в Украине
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