Юные украинские ученые завоевали 4 золотых медали в Сингапуре
Украинская сборная победила на глобальном конкурсе инноваций, который проходил в Сингапуре. В состав нашей команды входили ученики Малой академии наук Украины.
Председателем украинской делегации на Advanced Innovation Global Competition 2019 был заместитель директора Малой академии наук, Евгений Кудрявец.
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Жюри состояло из ведущих ученых и преподавателей мира.
В составе жюри представители Массачусетского технологического института, Наньянского технологического университета, Государственного университета Малайзии и других ведущих научных учреждений мира,
– написал Евгений Кудрявец.
Ольга Харасахал, София Петрушин, Назар Поночевный и Дмитрий Лопушанский завоевали по золотой медали. У Ольги Хараскал абсолютная победа "Лучший среди лучших (Best Award Trophy)".
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Что такое Advanced Innovation Global Competition 2019?
- международный конкурс среди изобретений, облегчающих быт и существование человечества;
- участвуют только готовые проекты, которые уже готовят к запуску в производство.
Как оценивали участников соревнований?
Баллы начислялись за:
- инновативность проекта;
- практическое использование изобретения;
- презентация проекта.