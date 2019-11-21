Юні українські вчені вибороли 4 "золота" в Сінгапурі: якими винаходами здивували

Українська збірна перемогла на глобальному конкурсі інновацій, який проходив у Сінгапурі. До складу нашої команди входили учні Малої академії наук України.

Головою української делегації на Advanced Innovation Global Competition 2019 був заступник директора Малої академії наук, Євген Кудрявець.

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Журі складалося з провідних науковців та викладачів світу.

У складі журі представники Массачусетського технологічного інституту, Наньянського технологічного університету, Державного університету Малайзії та інших провідних наукових установ світу,

– написав Євген Кудрявець.

Ольга Харасахал, Софія Петришин, Назар Поночевний та Дмитро Лопушанський вибороли по золотій медалі.

До того ж, у Ольги Хараскал абсолютна перемога "Найкращий серед найкращих (Best Award Trophy)". Винахідниця Ольга займається дослідженням питання раку. Її метод виявлення метастаз на ранніх стадіях онкозахворювань вже не перший рік успішно застосовується у Маріупольському онкодиспансері.

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А ось львів’янин Дмитро Лопушанський створив мультифункціональний пристрій для незрячих HelpyEyes. Прилад дає можливість людям з вадами зору визначати кольори, рівень освітленості та перешкоди.

Винахідниця Софія Петришин створила цифровий пристрій, який допомагає перетворювати електронну інформацію на шрифт Брайля, Тим самим спрощуючи життя людям з порушенням зору.

Найвищою відзнакою нагородили і Назара Поночевного, який створив штучний інтелект, який автоматично добирає музику до відео.

Що таке Advanced Innovation Global Competition 2019?

міжнародний конкурс серед винаходів, які полегшують побут та існування людства;

участь беруть лише готові проєкти, які вже готують до запуску у виробництво.

Як оцінювали учасників змагань?

Бали нараховувались за:

інновативність проєкту;

практичне використання винаходу;

презентація проєкту.

Зауважимо, що конкурентами наших молодих учених були винахідники з Індонезії, Малайзії, Китаю, Південної Кореї, Філіппін, Гонконгу та інших країн. Петро Лобода вже 14 років, співпрацює із Малою академією, каже в Україні дуже багато юних геніїв, потрібно лише створити всі умови для їх розвитку.