Папір з листя: студент КНУ прославився на міжнародному конкурсі

Студент Київського національного університету Валентин Фречка на міжнародному конкурсі в Данії представив технологію виготовлення паперу з листя. Українець зайняв друге місце.

Автор проєкту вийшов до фіналу конкурсу University Startup World Cup 2019 в секції "Environmental".

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Ми пройшли бар'єр між наукою і бізнесом. Нам вдалося вистояти і почати імплементацію нашого проєкту в дійсність. Сьогодні ми заявили про це на світовій арені стартапів, а вже завтра наша технологія дозволить врятувати світ,

– написав Валентин Фречка на своїй сторінці в Facebook.

Над проєктом науковець працює ще з 2016 року. Вивчивши досвід попередників у цій галузі, розробник разом з колегою представили проєкт "RE-leaf paper" на міжнародному конкурсі.

Вчені хочуть отримати сертифікат від Європейської асоціації виробників паперу і целюлози, та вивести результат роботи на мануфактурні масштаби.

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Скільки в Україні всього науковців?

У 2018 році в Україні налічувалось приблизно 15,5 тисяч наукових працівників;

2362 докторів наук;

6807 кандидатів у доктори наук.

Хто такий Валентин Фречка? Детальніше – дивіться у нашому відео: