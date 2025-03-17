Можно ли "травень" заменить на "май": будете удивлены

Иногда в речи своих знакомых или родных вы можете услышать суржиковые слова. Обозначать ими могут даже названия месяцев.

Поэтому 24 Канал продолжает помогать "очищать" речь украинцев от суржика. Также рассказываем вам, когда не стоит путать истинно украинское слово с суржиком.

Смотрите также Чего только не придумали украинцы: как правильно назвать "февраль"

Как правильно "май" на украинском

Одним из таких интересных слов является слово "май". В русском языке вы можете найти такое слово для обозначения пятого месяца в году. На латинском, к слову, будет maius.

В украинском языке имеем красивое название травень.

Языковеды объясняют, что современное украинское название май тесно связано с весенней порой буйного роста трав (этим оно и мотивируется).

Что интересно, в лексикографических источниках до 40-х годов XX века рядом со словом травень как равнозначное регистрируется май.

Смотрите также На днях может быть метель: что означает это слово и какие красивые синонимы имеет

Как в древности называли май

То, что не стоит отвергать название "май", демонстрируют древние неофициальные названия этого месяца, которые употребляли украинцы. Однако из них, собственно, – май.

Это слово в нашей лексике издавна означает зелень, потому что май по народному пониманию – время роскошного развития природы. Такое же название встречаем и в древних поговорках:

Прийде май – у землю дбай.

Як на дощ багатий май – щедрий буде урожай.

Май холодний – рік хліборобний.

Случается это название и в современных произведениях украинской литературы: "Зелен маю, доручаю пісню цю, що складаю для свого ясного краю, одному тобі" (М. Рыльский).