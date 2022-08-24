Как и где школы в Украине будут работать онлайн, а где – оффлайн

1 сентября в украинских школах стартует новый учебный год. Где в Украине дети пойдут в школу, где будут учиться дистанционно – читайте в материале 24 канала.

С конца февраля Украина живет в условиях военного времени, недавно этот период еще раз официально продлили до 21 ноября 2022 года. Впрочем, война не должна мешать учебному процессу, так решили в правительстве и рекомендовали школам начинать новый учебный год в очном формате, при условии, что сделать это позволяет ситуация с безопасностью.

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Окончательное решение по этому вопросу возложено на местные администрации и управления образования. Также среди родителей был проведен опрос, какую форму обучения для своих детей выбирают.

По оперативной информации органов местного самоуправления (по состоянию на 11.08.2022), из 12,8 тысячи школ по очной форме планируют начать обучение 3 тысячи школ, по дистанционной – почти 5,7 тысячи, по смешанной – 4 тысячи,

– министр образования Сергей Шкарлетт о работе школ в новом учебном году.

Таким образом, была сформирована следующая схема: школы могут открыться только при условии, что регион относительно безопасен, однако, они должны соответствовать стандартам безопасности – иметь надлежащим образом организованные укрытия, а также отработанный план действий при воздушной тревоге. Но выбирают форму обучения для своих детей родители по собственному усмотрению. Напомним, это очная, дистанционная, экстернат и семейные формы обучения.

Решение о форме организации образовательного процесса в каждой территориальной общине будет принимать военно-гражданская администрация, обязательно учитывая мнение родителей учащихся. Если родители не согласны с очной формой, они могут выбрать обучение по технологиям дистанционного обучения или индивидуальный график, переведя ребенка на экстернатную или на семейную форму обучения,

– государственный секретарь Минобразования Сергей Захарин объяснил детали организации учебного процесса.

Где в Украине будет только онлайн-обучение

Учитывая постоянные угрозы российских обстрелов, было принято решение перевести детей на полную дистанционную систему обучения в Харькове, Днепре, Николаеве, а также в соответствующих общинах областей.

Все заведения общего среднего образования Донецкой, Луганской, Харьковской и Херсонской областей будут работать в дистанционной форме. Не будут работать в очной форме заведения в Запорожской и Одесской областях,

– министр Шкарлетт рассказал о работе школ в прифронтовых областях.

Для детей, которые находятся на временно оккупированной россиянами территории Автономной республики Крыма, а также Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях предусмотрены варианты дистанционного и семейного обучения, а также экстернат.

Важно Онлайн или оффлайн: каким будет обучение в школах Киева в условиях войны

Учитывая сложную ситуацию с безопасностью и возможные технические проблемы вариант экстерната является оптимальным.

Как быть тем, кто за границей

Для детей, оказавшихся за пределами Украины, предусмотрены дистанционная форма обучения, экстернат или семейная форма.

Где в Украине будет очная система обучения

Известно, что 1 сентября новый учебный год офлайн в подавляющем большинстве начнут школы в Киеве, Львове, Полтаве, Ужгороде, Ивано-Франковске, Черновцах, Виннице, Луцке, Тернополе и т.д.

Важно, что исключительно оффлайна не будет, никто детей силой загонять в школы не будет. В городах будет возможность для дистанционного и семейного обучения или экстерната. Список школ будет на официальных страницах местных управлений образования.

Где будет смешанная форма

Заметим, что каждая территориальная община сама определяет, какую форму обучения предпочесть, а Минобразования только рекомендует.

Смешанная форма обучения предполагает очное обучение для начальной школы, поскольку маленькие школьники еще не имеют надлежащих навыков самостоятельной работы и нуждаются в живом общении. Для средней школы и старшеклассников будет больше онлайн и меньше занятий в классах и лабораториях.

Смешанная система обучения предпочтительна в небольших городах и селах. Это объясняется просто: если городские школы в Украине в подавляющем большинстве имеют укрытия, а некоторые и бомбоубежища, то в сельской местности во многих школах физически нет возможности обустроить укрытие, а потому школы даже в относительно безопасных районах переходят на дистанционное обучение.

На Полтавщине, из 533 школ только 160 официально имеют укрытие, некоторые имеют укрытие рядом, совокупно это где-то 250 – 260 школ. Именно они будут работать на смешанной форме обучения, а остальные – дистанционно или не будут работать вообще (дистанционное обучение позволяет объединять классы и привлекать больше учащихся).

Смешанная система будет, де-факто, в 17 областях, в том числе и вышеупомянутых относительно безопасных ныне Киеве, Львове и других городах Украины. Однако большинство школ там начнет 1 сентября в режиме офлайн.

Сочетание двух форм – офлайн и онлайн планируют в Одессе и Запорожье, однако основная масса школ будут работать дистанционно, в отличие от областных центров школы в Одесской и Запорожской областях будут работать исключительно дистанционно.

Каким будет новый учебный год в Украине – смотрите видео: