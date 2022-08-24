З кінця лютого Україна живе в умовах воєнного часу, нещодавно цей період вкотре офіційно продовжили до 21 листопада 2022 року. Втім, війна не має заважати навчальному процесу, так вирішили в уряді та рекомендували школам починати новий навчальний рік у очному форматі, за умови, що зробити це дозволяє безпекова ситуація.

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Остаточне рішення у цьому питанні покладено на місцеві адміністрації та управління освіти. Також серед батьків було проведено опитування, яку форму навчання для своїх дітей вони обирають.

За оперативною інформацією органів місцевого самоврядування (станом на 11.08.2022), із 12,8 тисячі шкіл за очною формою планують розпочати навчання 3 тисячі шкіл, за дистанційною – майже 5,7 тисячі, за змішаною – 4 тисячі, – міністр освіти Сергій Шкарлет про роботу шкіл у нового навчальному році.

Таким чином, було сформовано наступну схему: школи можуть відкритися лише за умови, що регіон є відносно безпечним, проте, вони мають відповідати безпековим стандартам – мати належним чином організовані укриття та сховища, а також відпрацьований план дій у разі повітряної тривоги. Але обирають форму навчання для своїх дітей – батьки на власний розсуд. Нагадаємо, це очна, дистанційна, екстернат та сімейні форми навчання.

Рішення щодо форми організації освітнього процесу в кожній територіальній громаді ухвалюватиме військово-цивільна адміністрація, обов'язково зважаючи на думку батьків учнів. Якщо батьки не погоджуються з очною формою, вони можуть вибрати навчання за технологіями дистанційного навчання або індивідуальний графік, перевівши дитину на екстернатну чи на сімейну форму навчання,

– державний секретар Міносвіти Сергій Захарін пояснив деталі організації навчального процесу.

Де в Україні буде тільки онлайн-навчання

З огляду на постійні загрози російських обстрілів було ухвалено рішення перевести дітей на повну дистанційну систему навчання в Харкові, Дніпрі, Миколаєві, а також у відповідних громадах областей.

Усі заклади загальної середньої освіти Донецької, Луганської, Харківської та Херсонської областей працюватимуть за дистанційною формою. Не працюватимуть за очною формою заклади в Запорізькій та Одеській областях,

– міністр Шкарлет розповів про роботу шкіл у прифронтових областях.

Для дітей, що наразі перебувають на тимчасово окупованій росіянами території Автономної республіки Криму, а також Харківський, Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях передбачені варіанти дистанційного та сімейного навчання, а також екстернат.

Важливо Онлайн чи офлайн: яким буде навчання у школах Києва в умовах війни

Враховуючи складну безпекову ситуацію та можливі технічні проблеми варіант екстернату є оптимальним.

Як бути тим, хто за кордоном

Для дітей, що опинилися за межами України передбачені дистанційна форма навчання, екстернат або сімейна форма.

Де в Україні буде очна система навчання

Наразі відомо, що 1 вересня новий навчальний рік офлайн у переважній більшості почнуть школи у Києві, Львові, Полтаві, Ужгороді, Івано-Франківську, Чернівцях, Вінниці, Луцьку, Тернополі тощо.

Важливо, що виключно офлайну не буде, ніхто дітей силою заганяти до шкіл не буде. У містах буде можливість для дистанційного та сімейного навчання або екстернату. Перелік шкіл буде на офіційних сторінках місцевих управлінь освіти.

Зауважимо, що кожна територіальна громада сама визначає, якій формі навчання надати перевагу, а Міносвіти лише рекомендує.

Де буде змішана форма

Змішана форма навчання передбачає очне навчання для початкової школи, оскільки маленькі школярі ще не мають належних навичок самостійної роботи та потребують живого спілкування. Для середньої школи та старшокласників буде більше онлайну та менше занять у класах та лабораторіях.

Змішаній системі навчання надають перевагу у невеликих містах і селах. Це пояснюється доволі просто: якщо міські школи в Україні у переважній більшості мають укриття, а деякі і бомбосховища, то в сільській місцевості у багатьох школах фізично немає можливості облаштувати укриття, а тому школи навіть у відносно безпечних районах переходять на дистанційне навчання.

На Полтавщині, з 533 шкіл лише 160 офіційно мають укриття, деякі мають укриття поруч, сукупно це десь 250 – 260 шкіл. Саме вони будуть працювати на змішаній формі навчання, а решта – дистанційно або не працюватимуть взагалі (дистанційне навчання дозволяє об'єднувати класи та залучати більше учнів).

Змішана система буде, де-факто, у 17 областях, зокрема, й згаданих вище відносно безпечних нині Києві, Львові та інших містах України. Проте, більшість шкіл там почне 1 вересня в режимі офлайн.

Поєднання двох форм – офлайну та онлайн планують в Одесі та Запоріжжі, проте, основна маса шкіл будуть працювати дистанційно, на відміну від обласних центрів школи в Одеській та запорізькій областях будуть працювати виключно дистанційно.

Яким буде новий навчальний рік в Україні – дивіться відео: