Відповідно до постанови Кабміну, навчання в українських школах має початися 1 вересня у офлайн-форматі, але з обмовкою – де це можливо. При цьому остаточне рішення щодо відкриття шкіл буде за військово-цивільною адміністрацією та засновниками закладів освіти.

Важливо Як працюватимуть садки та школи в Україні у разі повітряної тривоги

Ситуація в Києві

Київ з квітня 2022 року не перебуває у зоні бойових дій – росіяни втекли з Київщини у рамках "жесту доброї волі". Втім, місто так само залишається ціллю для російських ракет. А цивільні будинки та навчальні заклади, зокрема, дитячі садки й школи є одними з улюблених цілей окупантів. Зокрема, наприкінці червня російська ракета влучила по території дитячого садочку практично в центрі столиці України.

Також не виключаються теракти з боку російських агентів. Навесні у Києві провели масштабну зачистку від російських диверсантів і терористів, проте, жодної гарантії, що наразі ліквідовані усі загрози, – ніхто не дасть. Єдиний вихід – посилення заходів безпеки.

За неї у столиці відповідає влада. У Києві наразі є формальне двовладдя – на час воєнного стану фактичним керівником міста є очільник військової адміністрації генерал-майор Микола Жирнов, проте чимало обов'язків і важелів впливу залишилось у чинного мера Віталія Кличка. Останній на відміну від Жирнова є більш публічним. Втім, заяви генерала Жирнова мають куди більший ефект, адже – війна.

росія від своєї агресивної мети оволодіти всією території України не відмовилась. Київ як столиця є пріоритетною ціллю для захоплення російськими військами. Враховуючи значну кількість людського та матеріально-технічного ресурсу, небезпека повторного наступу залишається,

– Микола Жирнов 30 травня заявив, що небезпека російського наступу на Київ зберігається.

До школи

Попри заяви пана Жирнова, київська влада у червні вирішила, що для киян буде безпечно відновити 1 вересня 2022 року офлайн-навчання. За словами Віталія Кличка, відкриють лише ті школи, які матимуть укриття, адже загроза російських обстрілів залишається.

Київрада схвалила рішення, що дозволить розпочати процес влаштування найпростіших укриттів у тих закладах освіти столиці, де укриттів немає. Ми маємо привести до ладу – відремонтувати чи відреконструювати, забезпечити необхідними засобами – укриття в комунальних школах і садочках. Адже війна триває, залишається загроза ракетних обстрілів столиці. І ми повинні створити безпечні умови та захистити наших дітей, вчителів та загалом киян,

– Віталій Кличко 23 червня оголосив старт підготовки до нового навчального року.

За місяць чиновники прозвітували, що 75% шкіл міста Київ готові до роботи в режимі офлайн.

Що це означає

У столичних школах були облаштовані укриття, а територію довкола навчальних закладів перевірили сапери на предмет виявлених вибухонебезпечних предметів. У школах створені запаси води, медикаментів тощо.

На початку навчального року в усіх навчальних закладах Києва, які були перевірені та отримали дозвіл на роботу, будуть проведені спеціальні тренування з дітьми та вчителями щодо дій під час повітряної тривоги, яка, на жаль, вже багато місяців є частиною життя українців.

Школи, в яких відсутні укриття, працювати не будуть. Проте, є важливий нюанс: якщо поруч зі школою буде облаштоване безпечне місце у кроковій доступності, куди можна оперативно перевести дітей у разі повітряної тривоги, отримають дозвіл на роботу.

У навчальному році – 2022/2023 у школах одночасно можуть перебувати лише стільки людей, скільки вміщує укриття. Таким чином школи, у яких укриття не може вмістити всіх учнів разом із вчителями, мають перейти на двозмінне навчання.

Планується, що 1 вересня 2022 року свої двері для дітей та вчителів відкриють 422 столичні школи. До початку російського вторгнення у Києві працювали 583 заклади середньої освіти.

Остаточний вибір за батьками

Попри те, що чиновники та освітяни намагалися створити усі належні умови, всі розуміють, що ризик для життя дітей залишається великим.

У цих умовах було ухвалено "соломонове рішення", відповідно до якого дітям рекомендовано повертатися за парти у прямому сенсі слова, проте, остаточне рішення буде за їх батьками.

Батьки зможуть власноруч обрати для своїх дітей будь-яку форму навчання у закладах освіти й за потреби змінити форму навчання протягом навчального року.

Мова йде про 4 форми: очну, дистанційну, змішану та індивідуальну (екстернат або сімейна форма навчання). Для вибору дистанційної, змішаної або індивідуальної форми навчання достатньо написати відповідну заяву в школі.

Навчання онлайн чи офлайн До чого готуватися школярам в Україні

Станом на 1 серпня, вибір на користь очного навчання зробили 70% батьків.

У жодному разі примушення до тої чи іншої форми навчання в столиці не буде, і батьки обиратимуть самі будь-яку форму навчання: офлайн, онлайн чи індивідуальну. Не буде і єдиного шаблону для всіх шкіл столиці, кожна буде приймати те чи інше рішення, спираючись на множину факторів. На сьогодні більшість шкіл перебувають в процесі обрання формату навчання в новому навчальному році, і ми очікуємо на їхні рішення протягом 10 днів,

– заявила директорка Департаменту освіти і науки КМДА Олена Фіданян.

Внаслідок воєнних дій чимало киян виїхали з міста. За оцінками столичних чиновників, майже 20 відсотків київських школярів наразі перебувають за кордоном. Частина з них стане учасниками освітнього процесу дистанційно.

Як розпочнуть навчальний рік київські школярі / Інфографіка КМДА

Також київські школи приймуть на навчання дітей вимушених переселенців (станом на початок серпня 2022 року таких дітей було понад 2000).