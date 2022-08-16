Согласно постановлению Кабмина, обучение в украинских школах должно начаться 1 сентября в офлайн-формате, но с оговоркой – где это возможно. При этом окончательное решение об открытии школ будет за военно-гражданской администрацией и учредителями учебных заведений.

Важно Как будут работать сады и школы в Украине в случае воздушной тревоги

Ситуация в Киеве

Киев с апреля 2022 года не находится в зоне боевых действий – россияне сбежали с Киевщины в рамках "жеста доброй воли". Впрочем, город все также остается целью для российских ракет. А гражданские дома и учебные заведения, в частности, детские сады и школы, являются одними из любимых целей оккупантов. В частности, в конце июня российская ракета попала по территории детского сада практически в центре столицы Украины.

Также не исключаются теракт со стороны российских агентов. Весной в Киеве провели масштабную зачистку от российских диверсантов и террористов, однако, никакой гарантии, что ликвидированы все угрозы, – никто не даст. Единственный выход – усиление мер безопасности.

За нее в столице отвечают власти. В Киеве сейчас формальное двоевластие – на время военного положения фактическим руководителем города является глава военной администрации генерал-майор Николай Жирнов, однако немало обязанностей и рычагов влияния осталось у действующего мэра Виталия Кличко. Последний в отличие от Жирнова более публичный. Впрочем, заявления генерала Жирнова имеют куда больший эффект, ведь сейчас – война.

россия от своей агрессивной цели овладеть всей территорией Украины не отказалась. Киев как столица является приоритетной целью для захвата российскими войсками. Учитывая значительное количество человеческого и материально-технического ресурса, опасность повторного наступления остается,

– Николай Жирнов 30 мая заявил, что опасность российского наступления на Киев сохраняется.

В школу

Несмотря на заявления господина Жирнова, киевские власти в июне решили, что для киевлян будет безопасно возобновить 1 сентября 2022 года офлайн-обучение. По словам Виталия Кличко, откроют только школы, которые будут иметь укрытия, ведь угроза российских обстрелов остается.

Киеврада одобрила решение, которое позволит начать процесс устройства простейших укрытий в тех учебных заведениях столицы, где укрытий нет. Мы должны привести в порядок – отремонтировать или отреконструировать, обеспечить необходимыми средствами – укрытия в коммунальных школах и садах. Ведь война идет, остается угроза ракетных обстрелов столицы. И мы должны создать безопасные условия и защитить наших детей, учителей и киевлян в целом,

– Виталий Кличко 23 июня объявил старт подготовки к новому учебному году.

Через месяц чиновники отчитались, что 75% школ города Киев готовы к работе в режиме офлайн.

Что это значит

В столичных школах были обустроены укрытия, а территорию вокруг учебных заведений проверили саперы на предмет обнаруженных взрывоопасных предметов. В школах созданы запасы воды, медикаментов и т.п.

В начале учебного года во всех учебных заведениях Киева, проверенных и получивших разрешение на работу, будут проведены специальные тренировки с детьми и учителями по действиям во время воздушной тревоги, которая, к сожалению, уже много месяцев является частью жизни украинцев.

Школы, в которых отсутствуют укрытия, работать не будут. Однако есть важный нюанс: если рядом со школой будет обустроено безопасное место в шаговой доступности, куда можно оперативно перевести детей в случае воздушной тревоги, получат разрешение на работу.

В учебном году – 2022/2023 в школах одновременно могут находиться только столько людей, сколько вмещает укрытие. Таким образом, школы, в которых укрытие не может вместить всех учащихся вместе с учителями, должны перейти на двухсменное обучение.

Планируется, что 1 сентября 2022 года свои двери для детей и учителей откроют 422 столичных школы. До начала российского вторжения в Киеве работало 583 заведения среднего образования.

Окончательный выбор за родителями

Несмотря на то, что чиновники и педагоги пытались создать все условия, все понимают, что риск для жизни детей остается большим.

В этих условиях было принято "соломоново решение", согласно которому детям рекомендовано возвращаться за парты в прямом смысле слова, однако окончательное решение последует за их родителями.

Родители смогут самостоятельно выбрать для своих детей любую форму обучения в учебных заведениях и при необходимости изменить форму обучения в течение учебного года.

Речь идет о 4 формах: очной, дистанционной, смешанной и индивидуальной (экстернат или семейная форма обучения). Для выбора дистанционной, смешанной или индивидуальной формы обучения достаточно написать соответствующее заявление в школе.

Обучение онлайн или офлайн К чему готовиться школьникам в Украине

По состоянию на 1 августа выбор в пользу очного обучения сделали 70% родителей.

В любом случае, принуждения к той или иной форме обучения в столице не будет, и родители будут выбирать сами любую форму обучения: офлайн, онлайн или индивидуальную. Не будет и единого шаблона для всех школ столицы, каждая будет принимать то или иное решение, опираясь на множество факторов. На сегодняшний день большинство школ находятся в процессе избрания формата обучения в новом учебном году, и мы ожидаем их решения в течение 10 дней,

– заявила директор Департамента образования и науки КГГА Елена Фиданян.

В результате военных действий многие киевляне выехали из города. По оценкам столичных чиновников, почти 20 процентов киевских школьников сейчас находятся за границей. Часть из них станет участниками образовательного процесса дистанционно.

Как начнут учебный год киевские школьники / Инфографика КГГА

Также киевские школы примут на обучение детей вынужденных переселенцев (по состоянию на начало августа 2022 года таких детей было более 2000).