Как и когда можно будет получить результаты НМТ-2025

В мае стартует основная сессия национального мультитеста в 2025 году. Чтобы иметь шанс на поступление, нужно преодолеть пороговый балл по каждому предмету.

Предметов на тестировании будет четыре: три обязательных и один на выбор. 24 Канал со ссылкой на Education.ua рассказывает, когда же будут известны результаты мультитеста.

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Когда будут известны баллы НМТ-2025

Тестовые баллы будут известны в день проведения НМТ. После сдачи тестирования по всем четырем предметам абитуриент увидит свои результаты на странице участника тестирования.

Далее эти баллы надо перевести в конкурсный балл по шкале 100 – 200 с помощью таблицы перевода тестовых баллов НМТ. Это позволит сразу после экзаменов сориентироваться в собственных шансах на поступление.

Участники основной сессии НМТ узнают официальные результаты до 4 июля, а дополнительной – до 30 июля в своем электронном кабинете УЦОКО.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Затем эти данные автоматически передадут в Единую государственную электронную базу по вопросам образования, поэтому университеты будут иметь доступ к ним, когда вы будете подавать заявления на поступление.

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Что известно об НМТ в 2025 году