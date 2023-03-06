Приближено к ВНО, а платформа защищена от копирований: что изменилось в НМТ-2023

Выпускники во второй раз будут сдавать НМТ. И в этом году тестирование более подготовлено и приближено к классическому ВНО. Кроме того, платформа будет защищена от копирований и подделок.

Как и в прошлом году, НМТ будет проходить в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений как в Украине, так и за рубежом. Также тестирование будет приостанавливаться во время воздушных тревог.

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Что изменилось в тестировании

Заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко рассказала о наработках по НМТ-2023. По ее словам:

усовершенствовали тестовую платформу – она стала более защищенной от фальсификаций;

участники теперь не смогут копировать тестовые задания;

участники не смогут воспользоваться фрагментами условий задач, чтобы искать соответствующую информацию в браузере;

участники не смогут скачивать ПДФ-версии тестов.

Как поделилась эксперт, в прошлом году одна полная версия НМТ все же оказалась в интернете – участник загрузил соответствующие вебстраницы, направил их себе на электронный ящик и сохранил.

Также Татьяна Вакуленко рассказала, что на НМТ-2023 к результатам по каждому из предметов будут применять разные коэффициенты для поступления. Информацию об их значении впоследствии обнародуют на сайте МОН.

НМТ – важный тест для каждого школьника, поэтому доверить подготовку следует профессионалам. Таким как репетиторы в дистанционной школе "Оптима". Здесь действуют специальные курсы Optima Academy , где учащиеся могут получить необходимые знания по выбранным предметам в удобном для себя формате. Так что готовьтесь к НМТ вместе с профессиональными преподавателями "Оптима"!

К слову, в 2023 году абитуриенты должны сдать тестирование по двум обязательным предметам – украинскому языку и математике. УЦОКО уже опубликовал демонстрационный тест НМТ по языку, а также демонстрационный тест по математике.

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