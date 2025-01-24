Как правильно на украинском называть некровных родных
Украинцы часто могут ошибаться в названиях лиц. При этом еще и путать ударение соответствующих слов.
В частности, когда говорят о своих родственниках. Известный украинский языковед Александр Авраменко в эфире "Завтрака с 1+1" привел красноречивый пример для запоминания, отмечает 24 Канал.
Смотрите также Назовете ли вы точные и колоритные украинские соответствия к слову "абсолютно"
Как назвать некровных родителей и детей
Авраменко отметил: сегодня поговорим о названиях, обозначающих родственные, но не кровные связи.
Детей, которых взяли на воспитание, именуют "прийомними" или "назвАними". Так же и родителей, которые взяли на воспитание чужого ребенка, называют "прийомними" или "назвАними",
– сообщил языковед.
И спросил, знают ли земляки, какое из этих слов более желательно в украинском языке.
Конечно же, "назвАний", потому что вариант "прийомний" – заимствован из русского языка,
– уточнил учитель.
И добавил, что и давняя украинская традиция именует неродных детей и родителей словом "назвАний".
Обратите внимание: не "нАзваний" – ударение падает на второй слог,
– добавил Авраменко.
Например, "назвАний батько" или же "назвАна донька".
Как назвать некровных родственников на украинском / скриншот видео
Ранее мы рассказывали, как оригинально заменить слова "дядя" и "тетя". Об этом узнаете по ссылке.