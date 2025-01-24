Как правильно на украинском называть некровных родных

Украинцы часто могут ошибаться в названиях лиц. При этом еще и путать ударение соответствующих слов.

В частности, когда говорят о своих родственниках. Известный украинский языковед Александр Авраменко в эфире "Завтрака с 1+1" привел красноречивый пример для запоминания, отмечает 24 Канал.

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Как назвать некровных родителей и детей

Авраменко отметил: сегодня поговорим о названиях, обозначающих родственные, но не кровные связи.

Детей, которых взяли на воспитание, именуют "прийомними" или "назвАними". Так же и родителей, которые взяли на воспитание чужого ребенка, называют "прийомними" или "назвАними",

– сообщил языковед.

И спросил, знают ли земляки, какое из этих слов более желательно в украинском языке.

Конечно же, "назвАний", потому что вариант "прийомний" – заимствован из русского языка,

– уточнил учитель.

И добавил, что и давняя украинская традиция именует неродных детей и родителей словом "назвАний".

Обратите внимание: не "нАзваний" – ударение падает на второй слог,

– добавил Авраменко.

Например, "назвАний батько" или же "назвАна донька".



Как назвать некровных родственников на украинском / скриншот видео

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