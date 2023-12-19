Не употребляйте русизмы: как сказать на украинском "востребованный"

Украинцы иногда несправедливо обходят вниманием отдельные слова с родного языка. Вместо этого могут употреблять русизмы.

И довольно часто из-за того, что не знают, как перевести с русского то или иное слово. Один из таких назвал известный языковед и учитель Александр Авраменко в эфире "Завтрака с 1+1".

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Как сказать на украинском "востребованный"

Одним из таких слов, перевод которых часто не могут вспомнить украинцы, есть слово "востребованный".

Авраменко при этом подсказал краянам правильное соответствие.

Итак, "востребованный товар" на украинском – "затребуваний або ж запитаний товар",

– заметил он.



Как сказать на украинском "востребованный" / видео скриншот

И попросил украинцев уважать себя и заботиться о чистоте своего языка.

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Как правильно на украинском назвать медведя