Как учиться без света: в Украине разрабатывают варианты для блэкаута
Россия продолжает терроризировать Украину ракетными ударами. Поэтому жители отдельных областей Украины по несколько часов вынуждены сидеть без электроэнергии.
Чтобы дети имели возможность учиться, МОН разрабатывает варианты онлайн-обучения в случае блэкаутов. Глава министерства образования и науки Украины Сергей Шкарлет в эфире национального телемарафона рассказал детали.
Важно Как учиться онлайн, если нет света: в Минобразования ответили
МОН разрабатывает варианты в случае блэкаутов
Шкарлет уточнил, что Министерство образования и науки совместно с Министерством топлива и энергетики работают над четким графиком отключений электроэнергии. Он должен учесть потребности школ.
Также, по словам министра, рассматривают возможность перехода к посменному обучению.
Во многих школах старшеклассники уже занимаются во вторую смену, младшие классы – в первую. График обучения при этом "сдвинут" на час вперед: уроки начинаются в 9, а не в 8 утра,
– заметил Шкарлет.
Он также подчеркнул, что родители при этом должны помочь ребенку овладеть учебной программой.
Чтобы помочь ученикам в условиях отсутствия интернета, МОН:
- создает интерактивные приложения, не требующие подключения к интернету;
- наполняет электронную библиотеку учебниками для 1 – 11 классов;
- адаптирует контент Всеукраинской школы онлайн для использования без подключения к сети.
При этом Шкарлет отметил проблему обеспечения гаджетами учеников, в частности в сельской местности. В МОН уже решают этот вопрос. Также продолжаются переговоры с международными организациями по обеспечению ноутбуками и планшетами школьников-переселенцев.
Читайте Как действовать, если воздушная тревога или обстрел случились по дороге в школу
Как учиться, если нет света
Глава Минобразования также рассказал, что для дистанционного обучения в Украине ввели электронные приложения. Они помогут ученикам учиться. Даже при отключении света и в режиме отсутствия интернета.
Какие приложения помогут ученикам учиться
- электронная библиотека на портале Модернизации содержания образования. Она содержит 1335 учебников с 1 по 11 класс;
- издательство "Утро" – учащимся и педагогам предоставили открытый доступ к электронным учебникам для 1 – 5 класса;
- компания EdPro открыла до 1 декабря бесплатный доступ к электронным учебникам;
- на платформе "Украинская школа онлайн" есть 2500 учебных курсов. До конца года загрузят еще 1000;
- также запустили приложение "Изучаю. Не жду". Оно позволяет в условиях отсутствия интернета ученикам 1 – 4 классов овладевать контентом.