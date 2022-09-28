Как украинцам восстановить утраченные документы о высшем образовании

Зато очень часто переселенцы сталкиваются с проблемами из-за отсутствия нужных документов. В том числе и документов о высшем образовании. Что делать, если документы уничтожены, потеряны, повреждены или остались на оккупированной территории, читайте в материале 24 канала.

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Как получить дубликат диплома вуза, расположенного в оккупации

Главный юрист Киевского бюро правовой помощи №2 Евгений Рыбак рассказал: восстановить диплом о высшем образовании вуза, который расположен в оккупации или уже ликвидирован, можно в соответствии с действующим законодательством. Дубликаты дипломов могут получить люди, окончившие вузы до 2014 года.

Как получить дубликат документа об образовании

Чтобы получить дубликат диплома о высшем образовании, выпускник подает соответствующее заявление в Министерство образования и науки Украины. К заявлению нужно добавить копию паспорта, а также академическую справку или зачетную книжку, если есть.

Если выпускнику выдали диплом, не соответствующий законодательству Украины, он также обращается с заявлением в Минобразования. При этом предоставляет еще копию паспорта и копию полученного документа об образовании в вузе, расположенном на оккупированной территории. МОН поручит соответствующему вузу изготовить и выдать необходимый диплом.

Кстати, информацию об обучении выпускника обязательно будут проверять в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.

Что делать в случае отказа в получении документа

Если предоставленных документов недостаточно, МОН может отказать в выдаче дубликата диплома. Выпускник может обратиться в суд и таким образом устанавливать факт окончания определенного вуза. Решение суда будет обязательным по всей территории Украины.

При подаче такого заявления в суд необходимо указать:

что нужно установить факт того, что вы в свое время получили диплом о высшем образовании;

причины невозможности получить документы, предоставив отказ МОН;

все доказательства, которые могут подтвердить получение высшего образования.

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Восстановление документов благодаря чат-боту

Не так давно в Украине заработал также образовательный чат-бот для школьников, студентов, их родителей, учителей и ученых – EducationUaBot. Его разработала команда Министерства образования и науки при поддержке Швейцарии в партнерстве со швейцарско-украинским проектом DECIDE. Так, использование чат-бота упрощает поиск информации, ведь самое главное собрали на удобной платформе. Здесь можно найти необходимую информацию о восстановлении личных документов об образовании.

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