Особый учебный год

Учебный год-2021/2022 в Украине завершали в онлайн-формате, очное обучение было отменено. Новый учебный год-2022/2023 стартует в смешанном формате – в зависимости от ситуации безопасности, в отдельных регионах Украины предусмотрен очный формат, в некоторых – смешанный, а там, где риск российских ударов особенно велик, – 100% занятий будут проходить онлайн.

Читайте Каким будет обучение с 1 сентября в школах Украины

Нового здесь нет, из-за немного подзабытой пандемии COVID-19 украинские дети уже хорошо знают, что такое онлайн-образование.

Стоит понимать, что сейчас в Украине нет абсолютно безопасных мест – российские ракеты могут прилететь в любую область, а украинские учебные заведения являются самыми любимыми целями оккупантов. В связи с этим в Министерстве образования решили, что родители имеют право сами решать, как будет учиться их ребенок.

Право выбора формы обучения будет за родителями. Одни хотят скорейшего возвращения детей к традиционному обучению, взаимодействию с учителями и общению со сверстниками, ведь социализация – важный элемент для развития. Другие родители довольны созданными условиями в защитном сооружении школы, однако их сердца сжимаются от мысли, что они не будут рядом со своим ребенком в случае воздушной тревоги,

– объяснил особенности нового подхода Минобразования главный педагог Сергей Шкарлет.

Учитывая, что миллионы украинцев в результате вторжения россиян покинули свои дома, а их дети физически не могут посещать родные школы, такое решение выглядит вполне обоснованным и логичным.

Таким образом, родители в любом городе или селе Украины имеют право, чтобы их дети учились онлайн.

Что для этого нужно

Список онлайн-школ и информация о них есть на страницах местных управлений образования, это либо простой список или с геолокацией на гугл-карте (да, школы онлайновые, но у них есть физическое место прописки).

Дистанционная школа в Украине: что это значит и какие нюансы во время военного положения

Вам необходимо выбрать нужное учебное заведение и заполнить форму "Приглашаем на обучение" – на этом процесс регистрации завершен и следует ожидать обратной связи – как правило, представитель учебного заведения звонит в течение 3-х дней.

Также родители могут выбрать частные учебные заведения, специализирующиеся на дистанционном образовании – "Джерело", "Афины", "Оптима", "Альтернатива" и т.д. На время войны некоторые учреждения ввели и бесплатные учебные планы, однако за доступ к "полному пакету услуг" нужно будет платить. Цена за месяц обучения – около 3000 – 4000 гривен.

Обучение в смартфоне

Для желающих учиться онлайн созданы соответствующие условия. Всеукраинская школа онлайн – программа учебного процесса для 5 – 11 классов работает в формате мобильного приложения, также его можно активно использовать как десктопную версию. Также есть виртуальное расписание – Всеукраинское расписание онлайн.

Трансляция уроков проходит в онлайн-режиме, их можно смотреть на украинских телеканалах и платформах онлайн-телевидения, в частности, на MEGOGO, Киевстар ТВ, 1+1 video, sweet.tv и volia.tv. Все электронные версии школьных учебников есть в электронной библиотеке Института модернизации образования.

Обучение во время войны: каких ждать "сюрпризов" – смотрите видео: