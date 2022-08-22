Как выбрать онлайн-школу, если вы за границей с детьми

1 сентября в Украине стартует новый учебный год. Он будет особенным, ведь многие дети будут учиться не там, где планировали их родители. О том, как организовать обучение детей за границей – читайте в материале 24 канала.

С началом российской агрессии из Украины выехали около 10 миллионов человек, половина из них вернулись домой, однако другая половина пока не рискует. Это значит, что многие украинские дети начнут новый учебный год за границей.

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Особенности обучения за границей

Во многих странах Европы обучение для детей в школах обязательно, поэтому для детей не будет вариантов не ходить в местную школу. Впрочем, можно совмещать дистанционное обучение в Украине и обучение за рубежом. В этом случае у ребенка будет прямой контакт с одноклассниками, он выучит язык, найдет новых друзей.

Конечно, для некоторых детей это может стать стрессовым фактором, однако, как показывает практика, большинство детей легко социализируются и быстро усваивают новый язык. Во многих странах, активно помогающих украинским беженцам, весной и летом были устроены курсы изучения языков, чтобы украинские дети могли начать новый учебный год уже в равных условиях с местными детьми.

Пребывание среди сверстников-иностранцев только в течение нескольких недель позволяет ребенку начать разговаривать на новом для него языке, а уже через несколько месяцев ребенок становится полноценным носителем иностранного языка, более того, опережает в этом родителей. Также, скорее всего, ваш ребенок будет говорить условным чешским, французским, португальским без акцента.

Обучение по иностранной программе – это полезный опыт, однако, неизвестно, сколько времени вы планируете находиться за границей. Таким образом, вариант смешанного обучения является оптимальным. Так дети смогут не терять связь с Украиной и оставаться в "родной" системе образования, где все понятно и привычно, может, даже с учителями, которые учили раньше.

Таким образом, основное время для обучения ребенок уделяет школе за границей, но также выполняет задания в украинской школе, учась дистанционно или индивидуально (на экстернате или домашней форме). Здесь главное – следить за нагрузкой, поскольку одновременно учиться в двух школах будет непросто. Выбор формы обучения – полностью за родителями.

Формы обучения для ребенка, оказавшегося за границей

Дистанционная форма обучения позволяет обучаться и получать необходимые знания вдали от школы.

Экстернат – форма обучения, когда ученик может самостоятельно, в частности в ускоренном режиме, овладеть программой и получить документ об образовании. Война и пребывание ребенка за границей является основанием учиться на экстернате. Обучение по экстернатной форме не ограничивает участие во внешнем независимом оценке (ВНО или НМТ) и ребенок сможет принять участие в тестировании на общих основаниях.

Семейная или домашняя форма – к оли обучение ребенку организуют сами родители, а оценивают педагоги. Ученики, обучающиеся по семейной форме, проходят итоговую оценку, а также аттестацию.

Обучение онлайн или офлайн К чему готовиться школьникам в Украине

Чтобы узнать, организует ли выбранная вами школа эти формы обучения, следует обратиться к ее сайту или позвонить по указанным на сайте телефонам. Эта информация также доступна в органе управления в сфере образования общины, города или области.

Если школа организует интересующую вас форму обучения, необходимо обратиться к ней для зачисления/перевода ребенка.

Выбор онлайн-школы

В учебном году 2022/2023 дистанционная форма будет основной и многие школы переходят на нее, особенно в прифронтовых областях, например, на Харьковской, Одесской, Николаевской и т.д. Таким образом, особой разницы между тем, где вы находитесь сейчас, не существует. главное, чтобы был надежен интернет.

Родная школа

Если вы хотите, чтобы ваш ребенок продолжал получать образование в украинской школе, где учился до российского вторжения, нужно обратиться к классному руководителю, администрации школы или местному управлению образования.

Некоторые школы временно находятся на оккупированной россиянами территории или вообще разрушены врагом. К сожалению, это не единичные случаи. В таком случае родителям следует обратиться в управление образования соответствующей военно-гражданской администрации.

На официальных электронных ресурсах общин и городов есть информация об онлайн-школах и различных формах обучения. А главное – право на обучение имеют все украинские дети, а потому – отказа не будет.

Международная украинская школа

Кроме родных школ, которые война заставила стать дистанционными, есть Международная украинская школа (МУШ) – это государственное учебное заведение, основным профилем которого является самое дистанционное образование, а точнее экстернат с элементами классической "дистанционки".

Таким образом, обучение в МУШ будет неплохим компромиссным вариантом обучения для детей, оказавшихся за границей, ходят в местные школы, однако, не хотят порывать с украинским образованием, но опасаются больших нагрузок.

Обучение для детей граждан Украины бесплатно. Именно в МУШ учатся большинство детей с оккупированных территорий Крыма и Донбасса, то есть знают ответ на вопрос, где вы были 8 лет.

Обучение в МУШ начинается 1 октября, а зачисление в экстернат происходит на протяжении всего учебного года.

Частные дистанционные школы

Рекомендуем рассмотреть вариант обучения в частных дистанционных школах, но обучение там будет платным. Стоимость месяца обучения – в районе 3000 грн.

Важно Где в Украине будут учиться дистанционно с 1 сентября

С другой стороны, эти школы много лет специализируются на дистанционном обучении, в то время, когда для большинства государственных школ "дистанционка" будет экспериментом, пусть и проверенным карантином и весной-2022.

В некоторых частных школах для беженцев есть скидки или даже бесплатные программы, однако за "полный доступ" придется платить, ведь это бизнес-модель, которая также должна обеспечивать себя.

Какие преимущества у дистанционного образования – смотрите видео: