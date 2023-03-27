По закону государство должно обеспечить достаточное количество детских садов и дошкольное образование для детей. Однако сейчас большинство садиков имеют лимит по количеству малышей в группу соответствующего возраста, так что появилась электронная очередь.
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Если раньше родителям нужно было выбрать детский сад, а затем узнать у заведения о наличии мест и написать заявление, то сейчас действует электронная очередь, так что можно отслеживать ситуацию в режиме онлайн.
Как зарегистрировать ребенка в садик:
- Выбрать садик и ознакомиться с прогнозируемым количеством соответствующих мест к нему.
- Взять свидетельство ребенка о рождении.
- Заполнить указанную форму для электронной очереди.
Подчеркиваем! Наличие регистрации ребенка в электронной очереди обязательно условие зачисления в дошкольное учреждение. После успешной регистрации заявка получает статус "Зарегистрировано в очереди".
В случае изменения статуса на "Есть возможность зачисления в ДОУ" (о чем поступит сообщение по электронному адресу) в течение 30 дней необходимо подать документы в выбранный сад. В противном случае ваша очередь автоматически отменяется.
Какие документы нужно подать для зачисления в садик
Для зачисления необходимы следующие документы:
- справку семейного врача с выводом о том, что ребенок может посещать заведение дошкольного образования;
- справку семейного врача об эпидемиологическом окружении (действительна 3 дня);
- копию формы № 063/о "Карта профилактических прививок", заверенную семейным врачом;
- свидетельство о рождении ребенка, копия и оригинал;
- регистрационную карточку об установлении статуса возможности зачисления в данный садик (она распечатывается из раздела "Проверка статуса заявки по серии и номеру свидетельства о рождении" с персонального компьютера или в Центре административных услуг);
- справку о месте регистрации ребенка;
- заявление о зачислении.
Как зачисляются в детсады дети военных и переселенцы
Дети военнослужащих и правоохранителей, предназначенные для прохождения службы на время объявления мобилизации, зачисляются в садики в первую очередь при наличии справки о прохождении службы в АТО/ООС. Другие категории военнослужащих – 1:10.
Дети из семей переселенцев, прибывших с территории Крыма или юго-восточных регионов Украины, также имеют право на первоочередное зачисление в сады.
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Что делать родителям, если они подали заявление в детсад, но решили отдать ребенка в другой? В таком случае необходимо изъять заявку из реестра в предыдущий садик. После этого, родители смогут зарегистрировать ребенка повторно в другой детский сад.
Раньше мы рассказывали, как оформить ребенка-переселенца в садик. Чтобы ребенок пошел в школу или садик в новом регионе, родители должны собрать для этого необходимые документы и занести их в соответствующее учебное заведение. Подробности – читайте в статье.