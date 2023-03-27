По закону государство должно обеспечить достаточное количество детских садов и дошкольное образование для детей. Однако сейчас большинство садиков имеют лимит по количеству малышей в группу соответствующего возраста, так что появилась электронная очередь.

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Если раньше родителям нужно было выбрать детский сад, а затем узнать у заведения о наличии мест и написать заявление, то сейчас действует электронная очередь, так что можно отслеживать ситуацию в режиме онлайн.

Как зарегистрировать ребенка в садик:

Выбрать садик и ознакомиться с прогнозируемым количеством соответствующих мест к нему.

Взять свидетельство ребенка о рождении.

Заполнить указанную форму для электронной очереди.

Подчеркиваем! Наличие регистрации ребенка в электронной очереди обязательно условие зачисления в дошкольное учреждение. После успешной регистрации заявка получает статус "Зарегистрировано в очереди".

В случае изменения статуса на "Есть возможность зачисления в ДОУ" (о чем поступит сообщение по электронному адресу) в течение 30 дней необходимо подать документы в выбранный сад. В противном случае ваша очередь автоматически отменяется.

Какие документы нужно подать для зачисления в садик

Для зачисления необходимы следующие документы:

справку семейного врача с выводом о том, что ребенок может посещать заведение дошкольного образования;

справку семейного врача об эпидемиологическом окружении (действительна 3 дня);

копию формы № 063/о "Карта профилактических прививок", заверенную семейным врачом;

свидетельство о рождении ребенка, копия и оригинал;

регистрационную карточку об установлении статуса возможности зачисления в данный садик (она распечатывается из раздела "Проверка статуса заявки по серии и номеру свидетельства о рождении" с персонального компьютера или в Центре административных услуг);

справку о месте регистрации ребенка;

заявление о зачислении.

Как зачисляются в детсады дети военных и переселенцы

Дети военнослужащих и правоохранителей, предназначенные для прохождения службы на время объявления мобилизации, зачисляются в садики в первую очередь при наличии справки о прохождении службы в АТО/ООС. Другие категории военнослужащих – 1:10.

Дети из семей переселенцев, прибывших с территории Крыма или юго-восточных регионов Украины, также имеют право на первоочередное зачисление в сады.

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Что делать родителям, если они подали заявление в детсад, но решили отдать ребенка в другой? В таком случае необходимо изъять заявку из реестра в предыдущий садик. После этого, родители смогут зарегистрировать ребенка повторно в другой детский сад.

Раньше мы рассказывали, как оформить ребенка-переселенца в садик. Чтобы ребенок пошел в школу или садик в новом регионе, родители должны собрать для этого необходимые документы и занести их в соответствующее учебное заведение. Подробности – читайте в статье.