Згідно з законом, держава має забезпечити достатню кількість дитячих садочків та дошкільну освіту для дітей. Проте зараз більшість садочків мають ліміт по кількості малюків у групу відповідного віку, тож з'явилася електронна черга.

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Якщо раніше батькам потрібно було обрати дитячий садочок, а потім дізнатись у закладу про наявність місць та написати заяву, то наразі діє електронна черга, тож можна відстежувати ситуацію у режимі онлайн.

Як зареєструвати дитину до садочку:

Обрати садочок та ознайомитись із прогнозованою кількістю відповідних місць до нього.

Взяти свідоцтво дитини про народження.

Заповнити зазначену форму для електронної черги.

Наголошуємо! Наявність реєстрації дитини у електронній черзі обов’язкова умова зарахування до дошкільного закладу. Після успішної реєстрації, заявка отримує статус "Зареєстровано у черзі".

У разі зміни статусу на "Є можливість зарахування в ДНЗ" (про що надійде повідомлення на електронну адресу) протягом 30 днів необхідно подати документи до обраного садочку. В іншому випадку ваша черга автоматично скасовується.

Які документи потрібні подати для зарахування у садочок

Для зарахування необхідні такі документи:

довідку сімейного лікаря з висновком про те, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти;

довідку сімейного лікаря про епідеміологічне оточення (дійсна 3 дні);

копію форми № 063/о "Карта профілактичних щеплень", завірену сімейним лікарем;

свідоцтво про народження дитини, копія та оригінал;

реєстраційну картку про встановлення статусу щодо можливості зарахування в даний садочок (вона роздруковується з розділу "Перевірка статусу заявки по серії та номеру свідоцтва про народження" з персонального комп’ютера або в Центрі адміністративних послуг);

довідку про місце реєстрації дитини;

заяву про зарахування.

Як зараховуються до дитсадків діти військових та переселенці

Діти військовослужбовців та правоохоронців, що призначені для проходження служби на час оголошення мобілізації, зараховуються до садочків першочергово за наявності довідки про проходження служби в АТО/ООС. Інші категорії військовослужбовців – 1:10.

Діти із сімей переселенців, які прибули з території Криму чи південно-східних регіонів України також мають право на першочергове зарахування до садочків.

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Що робити батькам, якщо вони подали заяву до дитсадка, але вирішили віддати дитину в інший? В такому випадку необхідно вилучити заявку з реєстру до попереднього садочка. Після цього, батьки матимуть можливість зареєструвати дитину повторно до іншого дитячого садка.

Раніше ​​ми розповідали, як оформити дитину-переселенця у садочок. Аби дитина пішла у школу чи садок у новому регіоні, батьки мають зібрати для цього необхідні документи та занести їх у відповідний заклад освіти. Деталі – читайте у статті.