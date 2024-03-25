Как зарегистрироваться на национальный мультитест через Дию

В 2024 году участники НМТ смогут зарегистрироваться на мультитест благодаря приложению Дія. Минобразования Украины опубликовало совокупность действий.

Так, при создании персонального кабинета поступающие смогут воспользоваться мобильным приложением Дія для автоматического заполнения паспортных данных. Для этого важно иметь ID-карту или загранпаспорт в Дії.

Смотрите также Перечень стран, в которых можно сдать НМТ-2024, расширили

Как зарегистрироваться на НМТ в Дії

Регистрация для участия в НМТ стартует с создания персонального кабинета с помощью специального сервиса. Его можно найти на веб-сайте УЦОКО.

Но поступающие могут создать персональный кабинет быстрее и удобнее благодаря Дії. Нужно отправить копию цифрового паспорта через Дію – так персональные данные, необходимые для регистрации, будут загружены в сервис регистрации автоматически.

Пошаговая инструкция

Для регистрации на НМТ через приложение надо выполнить следующие действия:

Шаг 1: Зайти на страницу специального сервиса "Регистрация для участия в НМТ" и ознакомиться с предложенным документами, нажать на кнопку "начать регистрацию".

Шаг 2: Выбрать опцию "Создать с помощью Действия".

Шаг 3: Нажать на QR-код или отсканировать его камерой смартфона, на котором установлена Дія, и подтвердить отправку копии паспорта Дія.Подписью.

Шаг 4: В сервисе регистрации заполнить короткую стандартную форму, в которой важно указать следующие данные:

контактную информацию;

выбрать категорию "выпускник текущего года" или "выпускник прошлых лет";

указать учебный предмет на выбор среди предложенного перечня;

выбрать населенный пункт в Украине, где планируете находиться в дни проведения экзамена, или населенный пункт за рубежом, где желаете сдавать НМТ;

загрузить копию документа об образовании (если вы выпускник 2024 года – загрузить справку с места учебы, если закончили школу в предыдущие годы – копию аттестата или свидетельства о полном общем среднем образовании);

после прохождения вышеупомянутых шагов обязательно надо нажать кнопку "Отправить на обработку", чтобы данные пошли на обработку в региональный центр оценивания качества образования.

Именно ваш персональный кабинет является инструментом связи с региональным центром оценивания качества образования. В персональном кабинете вы получите сообщение об успешной регистрации.

Кроме того, теперь для входа в персональный кабинет можно использовать Дія.Підпис. Для этого перейдите на страницу персонального кабинета, выберите вариант "Вход с помощью приложения Дія", нажмите на QR-код или сканируете его камерой смартфона, на котором есть Дія и пройдите проверку по фото,

– говорят в МОН.

Напомним, что регистрация для участия НМТ в 2024 году стартовала 14 марта 2024 года и продлится до 11 апреля включительно.