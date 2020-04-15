24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Likar Покер Дизайн Афиша
more

Как повлияет урезание бюджета на зарплату учителей

- Читати новину українською
Любомира Мандзий / Ua-rating.com

Бюджет Министерства образования был сбалансирован в 2020 году. Он содержит расходы потребления и расходы развития. Расходы потребления, в частности, образовательная субвенция ни на одну гривну не уменьшилась.

Об этом во время брифинга правительства рассказала исполняющая обязанности министра образования и науки Украины Любомира Мандзий.

Актуально Когда в школах завершится учебный год объяснения Минобразования

Безусловно, мы понимаем критичность ситуации, связанной с коронавирусом. Впрочем, ни в коем случае не произошли изменения в бюджете, который принятый парламентом. Поэтому зарплата учителям с образовательной субвенции должна происходить в соответствии с утвержденными расходами органами местного самоуправления,
– подчеркнула она.

Так, учителя, по словам Мандзий, будут получать среднюю заработную плату. Выплата воспитателям детсадов, в свою очередь, происходит из местных бюджетов.

"В бюджете не были уменьшены также расходы преподавателям высших учебных заведений. Ситуация никак не должна влиять на выплаты работникам образования", – подытожила руководительница МОН.

Зміни до бюджету
Изменения в бюджет: что больше всего сократили / Инфографика 24 канал

Автор: Ирина Выхрущ
Теги: Новости политики Новости учебы Любомира Мандзий Министерство образования и науки Украины Дошкольное образование Высшее образование Школа Учителя Зарплата Учеба Образование в Украине
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
13 апреля 10:47 Всеукраинская школа онлайн вторая неделя: расписание, темы уроков и список каналов
Ростислав Струтинський
3 апреля 19:55 Когда можно подать документы на зачисление в первый класс: комментарий от Минобразования
Ростислав Струтинський
2 апреля 13:25 Школы сами будут определять как завершить учебный год, – Минобразования
Ростислав Струтинський
1 апреля 15:49 Участники олимпиад не получат баллы при поступлении, – Мандзий
Ростислав Струтинський
1 апреля 12:17 Пробное ВНО 2020: старшеклассники смогут бесплатно пройти тестирование
Ростислав Струтинський

Новости
Больше новостей