Как повлияет урезание бюджета на зарплату учителей
Бюджет Министерства образования был сбалансирован в 2020 году. Он содержит расходы потребления и расходы развития. Расходы потребления, в частности, образовательная субвенция ни на одну гривну не уменьшилась.
Об этом во время брифинга правительства рассказала исполняющая обязанности министра образования и науки Украины Любомира Мандзий.
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Безусловно, мы понимаем критичность ситуации, связанной с коронавирусом. Впрочем, ни в коем случае не произошли изменения в бюджете, который принятый парламентом. Поэтому зарплата учителям с образовательной субвенции должна происходить в соответствии с утвержденными расходами органами местного самоуправления,
– подчеркнула она.
Так, учителя, по словам Мандзий, будут получать среднюю заработную плату. Выплата воспитателям детсадов, в свою очередь, происходит из местных бюджетов.
"В бюджете не были уменьшены также расходы преподавателям высших учебных заведений. Ситуация никак не должна влиять на выплаты работникам образования", – подытожила руководительница МОН.
Изменения в бюджет: что больше всего сократили / Инфографика 24 канал
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