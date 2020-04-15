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Когда в школах завершится учебный год: объяснение Минобразования

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Карантин в школах

Учебный год в школах закончится в соответствии с действующим законодательством, то есть не позднее 1 июля. Это касается всех, кроме выпускников 11 классов.

В мае или июне ученики вернутся в школу дорабатывать пропущенный материал. Об этом во время брифинга руководителей министерств заявила глава Минобразования Любомира Мандзий.

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Для выпускников 11 классов учебный год закончится после основной сессии ВНО. Сейчас рассматривают такие варианты проведения пробного ВНО:

  • Если учеба возобновится в мае, то пробное ВНО пройдет в том же месяце, а основная сессия начнется ориентировочно после 20 июня.
  • Если ученики вернутся в школу в июне, то пробное ВНО тоже состоится в июне, до старта основной сессии.

Обратите внимание! Государственная итоговая аттестация для учащихся 4 и 9 классов будет отменена. В Минобразования говорят, что если ученики не вернутся после карантина до июня, тогда в начале нового учебного года – в сентябре – у учителей будет возможность наверстать материал, который пришелся на время карантина.

Автор: Эмал Наби
Теги: Школьники Новости политики Любомира Мандзий Учеба Школа Новости учебы Министерство образования и науки Украины ВНА
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