Пробное ВНО 2020: старшеклассники смогут бесплатно пройти тестирование

Образовательная компания ЯвКурсе при поддержке Международного Института инноваций позволит старшеклассникам бесплатно пройти пробное внешнее независимое оценивание онлайн. Тестирование будет проходить в апреле.

Раньше такая услуга была платной и доступна только для абитуриентов, говорится на официальном сайте ЯвКурсе.

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Свое участие в тестировании уже подтвердили более 81 457 старшеклассников. 46% из них – ученики десятых классов.

По словам представителей компании, из-за карантина подготовка к поступлению серьезно осложнилась из-за переноса пробного ВНО.

Оплаченное Пробное ВНО переносится на неопределенный срок, готовиться самостоятельно дома сложно. Мы не смогли оставаться в стороне от этой проблемы. От подготовки к поступлению зависит успешное будущее молодежи нашей страны,

– пояснил руководитель инновационного образовательного центра ЯвКурсе Владимир Володин.

Даты проведения тестирования

5 апреля – украинский язык и литература;

12 апреля – история Украины и математика;

26 апреля – английский язык, биология, физика.

Для участия в пробном ВНО надо зарегистрироваться по ссылке

Что известно о компании ЯвКурсе?

Международная образовательная организация. Организатор Всеукраинского форума родителей старшеклассников, в котором ежегодно принимают участие более 6000 семей старшеклассников.

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Сколько в Украине в целом школьников?

Всего в средних учебных заведениях на территории Украины обучается более 3 миллионов 700 тысяч школьников.