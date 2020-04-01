Пробне ЗНО 2020: старшокласники зможуть безкоштовно пройти тестування

Освітня компанія ЯвКурсі за підтримки Міжнародного інституту інновацій надасть можливість старшокласникам безкоштовно пройти пробне зовнішнє незалежне оцінювання онлайн. Тестування відбуватиметься в квітні.

Раніше така послуга була платною та доступна лише для абітурієнтів, йдеться на офіційному сайті ЯвКурсі.

До теми: Пробне ЗНО 2020 перенесли на нові дати та підготують додаткові матеріали

Свою участь в тестуванні вже підтвердили понад 81 457 старшокласників. 46% з них – учні десятих класів.

За словами представників компанії, через карантин підготовка до вступу серйозно ускладнилась через перенесення пробного ЗНО.

Оплачене Пробне ЗНО переноситься на невизначений термін, готуватися самостійно вдома складно. Ми не змогли залишатися осторонь цієї проблеми. Від підготовки до вступу залежить успішне майбутнє молоді нашої країни,

– пояснив керівник інноваційного освітнього центру ЯвКурсі Володимир Володін.

Дати проведення тестування

5 квітня – українська мова та література;

12 квітня – історія України та математика;

26 квітня – англійська мова, біологія, фізика.

Для участі в пробному ЗНО треба зареєструватись за посиланням

Що відомо про компанію ЯвКурсі?Міжнародна освітня організація. Організатор Всеукраїнського форуму батьків старшокласників, в якому щорічно беруть участь понад 6000 сімей старшокласників.

Вас зацікавить: ЗНО 2020: Міносвіти запускає онлайн-підготовку до тестів – з яких предметів та де дивитись

Скільки в Україні загалом школярів?Всього у середніх закладах освіти на території України навчається понад 3 мільйонів 700 тисяч школярів.