Коли в школах завершиться навчальний рік: пояснення Міносвіти

Навчальний рік у школах закінчиться відповідно до чинного законодавства, тобто не пізніше 1 липня. Це стосується усіх, окрім випускників 11 класів.

В травні або червні, учні повернуться до школи доопрацьовувати пропущений матеріал. Про це під час брифінгу очільників міністерств заявила глава Міносвіти Любомира Мандзій.

Актуально Пробне ЗНО 2020: старшокласники зможуть безкоштовно пройти тестування

Для випусників 11 класів навчальний рік закінчиться після основної сесії ЗНО. Зараз розглядають такі варіанти проведення пробного ЗНО:

Якщо навчання відновиться в травні, то пробне ЗНО пройде в тому ж місяці, а основна сесія почнеться орієнтовно після 20 червня.

Якщо учні повернуться до школи у червні, то пробне ЗНО теж відбудеться в червні, до старту основної сесії.

Зверніть увагу! Державну підсумкову атестацію для учнів 4 і 9 класів буде скасовано. У Міносвіти кажуть, що якщо учні не повернуться після карантину до червня, тоді на початку нового навчального року — у вересні — у вчителів буде можливість надолужити матеріал, який припав на час карантину.