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Коли в школах завершиться навчальний рік: пояснення Міносвіти

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Карантин у школах

Навчальний рік у школах закінчиться відповідно до чинного законодавства, тобто не пізніше 1 липня. Це стосується усіх, окрім випускників 11 класів.

В травні або червні, учні повернуться до школи доопрацьовувати пропущений матеріал. Про це під час брифінгу очільників міністерств заявила глава Міносвіти Любомира Мандзій.

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Для випусників 11 класів навчальний рік закінчиться після основної сесії ЗНО. Зараз розглядають такі варіанти проведення пробного ЗНО:

  • Якщо навчання відновиться в травні, то пробне ЗНО пройде в тому ж місяці, а основна сесія почнеться орієнтовно після 20 червня.
  • Якщо учні повернуться до школи у червні, то пробне ЗНО теж відбудеться в червні, до старту основної сесії.

Зверніть увагу! Державну підсумкову атестацію для учнів 4 і 9 класів буде скасовано. У Міносвіти кажуть, що якщо учні не повернуться після карантину до червня, тоді на початку нового навчального року — у вересні — у вчителів буде можливість надолужити матеріал, який припав на час карантину.

Автор: Емал Набі
Теги: Новини політики Міністерство освіти та науки України Любомира Мандзій Школярі Новини освіти ЗНО Освіта Школа
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