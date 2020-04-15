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Як вплине урізання бюджету на зарплату вчителів

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Любомира Мандзій / Ua-rating.com

Бюджет Міністерства освіти був збалансований у 2020 році. Він містить видатки споживання і видатки розвитку. Видатки споживання, зокрема, освітня субвенція на жодну гривню не зменшилася.

Про це під час брифінгу уряду розповіла виконувачка обов’язків міністра освіти та науки України Любомира Мандзій.

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Безперечно, ми розуміємо критичність ситуації, яка пов’язана з коронавірусом. Втім, у жодному випадку не відбулися зміни у бюджеті, який прийнятий парламентом. Тому зарплата вчителям з освітньої субвенції має відбуватися згідно з затвердженими видатками органами місцевого самоврядування,
– наголосила вона.

Так, учителі, за словами Мандзій, отримуватимуть середню заробітну плату. Виплата вихователям дитсадків, своєю чергою, відбувається з місцевих бюджетів.

"У бюджеті не були зменшені також видатки викладачам закладів вищої освіти. Ситуація ніяк не має впливати на виплати працівникам освіти", – підсумувала очільниця МОН.

Зміни до бюджету
Зміни до бюджету: що найбільше скоротили / Інфографіка 24 канал

Автор: Ірина Вихрущ
Теги: Новини освіти Любомира Мандзій Міністерство освіти та науки України Дошкільна освіта Новини політики Вища освіта Школа Вчителі Зарплата Освіта Освіта в Україні
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