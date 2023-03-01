Выросла во время войны: в МОН рассекретили зарплату Шкарлета

В Министерстве образования и науки озвучили зарплату министра Сергея Шкарлета. Примечательно, что заработная плата главы МОН во время войны немного выросла.

Если сравнивать зарплату Сергея Шкарлета с январем 2022 года, то она увеличилась почти на 7 тысяч гривен. Также министр образования получил надбавку за секретность.

Важно Могут ли заменить Шкарлета и довольны ли работой министра в образовательном комитете ВР

Какую зарплату получил Шкарлет

За январь этого года глава МОН получил 70,7 тысяч гривен. В то же время, год назад за этот же месяц ему насчитали 63,8 тысячи гривен, без учета военного сбора и налога на доходы.

Должностной оклад в 2022 году составил 54,4 тысячи гривен, а уже в этом году – 55,5 тысячи гривен.

Кроме того, зарплата министра включает, в частности, надбавку за секретность (компенсация за доступ к государственной тайне) в размере 8,3 тысячи гривен.

За дни командировок в январе 2023 года Сергей Шкарлет получил 23,4 тысячи гривен (в прошлом году сумма составляла 16,7 тысячи гривен).

Общий размер зарплаты министра за январь этого года составил 87,8 тысячи гривен. Однако из этой суммы 1,3 тысячи гривен пошли на военный сбор и еще 15,8 тысячи гривен – на налог на доходы физических лиц.

В то же время учителям уже 3 года не поднимают зарплату. Теперь в образовательном комитете заявили, что увеличат зарплаты педагогам только после завершения войны в Украине. Подробности – читайте за этой ссылкой.

К слову, украинские учителя сейчас получают от 6 до 21 тысяч гривен в месяц, в зависимости от категории, количества часов и т.д. Какие зарплаты получают учителя в разных регионах Украины – читайте здесь.