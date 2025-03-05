Какие имена есть только в украинском языке: древние и очень красивые
Многие древние украинские имена были забыты не только из-за течения времени и новой моды, но и из-за навязанного стереотипа "сельской" неполноценной культуры. Но они звучат не менее красиво и интересно, чем заимствованные из зарубежных сериалов.
Заметим также, что часть имен, распространенных в Украине, со временем были или забытыми, или их просто заменили. 24 Канал со ссылкой на тикток @sydorenko91 расскажет вам о древних именах, которые есть только в украинском языке.
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Какие имена мы забыли
Конечно, времена меняются и у нас появляются другие имена, заимствованные у других народов, даже в их звучании. Действительно, законодательство позволяет записать имя ребенка в той форме, в которой желают родители. Поэтому можем встретить украинцев с именами Алиша, Наоми, Амур или Вилли.
Однако приятной тенденцией последних лет стало возрождение древних украинских имен – как мужских, так и женских.
А как же называли украинцы своих детей в XIX – начале ХХ века, мы можем проследить на примере метрических книг или литературных произведений. Большинство из них имеют праславянское происхождение и похожие встречаются у других славянских народов.
Даже если имена имели греческое, латинское или библейское происхождение, в украинском языке они приобрели свое звучание.
Красивые украинские женские имена
Как же называли украинок? Вот подборка женских имен, о которых мы уже забыли:
- Текля,
- Фразина,
- Харитина,
- Маїна,
- Мартка,
- Афія,
- Фросина,
- Лукина,
- Орислава,
- Юстина,
- Тереса,
- Минодора,
- Ясенія.
Забытые имена украинок: смотрите видео
Красивые украинские мужские имена
Есть ряд мужских имен, которыми называли украинцев, вспомним и их:
- Верен,
- Демко,
- Евсей,
- Ждан,
- Калений,
- Калістрат,
- Капітон,
- Корній,
- Марко,
- Митрофан,
- Мусій,
- Наум,
- Харитон,
- Тодир,
- Улас,
- Ярема
Мужские имена украинцев: смотрите видео
Решились бы назвать своего ребенка каким-то из имен?
Да, может показаться, что имена звучат странно и необычно, но страннее ли чем заимствованные из сериалов или западного шоубиза?
Радует, что в 2024 году "вернулись" имена Лаврин, Левко, Алексей, Яким и Леля, Лукирия, Марфа, Дзвина, Дзвенислава, Орияна, Рута. Новая мода или возвращение забытого – неважно, главное, что возрождаем свое – украинское!
Не проигнорируйте видео, посмотрите, как на старых фотографиях выглядели украинцы – здесь речь о выразительном взгляде, чертах лица, гордой осанке и одежде – традиционной украинской одежде. И о том, что украинцы собой гордятся, а мы имеем чем!