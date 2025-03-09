Украинцы в сети поделились древними красивыми именами свои предков
Возрождая украинскую культуру и традиции, нельзя обойти и имена. И украинцы вспоминают, какие же имена носили наши прадедушки и прабабушки в ХХ веке.
Древними именами своих родственников поделились пользователи тиктока. Как называли наших предков, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на тикток @sydorenko91.
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Вспоминаем имена предков
В одной из популярных социальных сетей украинцы поделились, как назывались их бабушки и дедушки. И речь идет не о давнем прошлом, а о начале и середине – 70-е годы ХХ века. Эти имена они помнят и сейчас они кажутся очень красивыми.
Кроме того, это не только имена крестьян, но и городских господ и барышень из разных уголков Украины.
Какие женские имена вспомнили украинцы
Какие же имена носили наши бабушки, что помнятся до сих пор их внуками:
- Адриана,
- Векла,
- Мафта,
- Цвитония,
- Соловка,
- Липа,
- Оксюта,
- Павлина,
- Петруния,
- Ягнея,
- Улиания,
- Богуслава,
- Калерия,
- Милодора,
- Гликерия,
- Тудоска.
Речь идет не только о том, как этих женщин называли дома, но и как их имена писались в документах.
Какие имена носили наши бабушки: смотрите видео
Имена наших дедушек
Конечно, что и мужчин называли по-другому, и не менее интересно чем женщин. Какие же имена носили наши дедушки и прадедушки:
- Венед,
- Вилен,
- Житослав,
- Гай,
- Пион,
- Охрестан,
- Явтух,
- Кайтан / Каитан,
- Пуд,
- Стратон,
- Гермаген.
Какие имена носили мужчины: смотрите видео
Сейчас это совсем странные имена, но они не потеряли своей красоты, благозвучия и силы! А древние фотографии еще и расскажут и о том, как выглядели украинцы в прошлом веке.