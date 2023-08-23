Готовятся открыть двери ученикам: как будут работать школы в прифронтовых районах

Большинство школ в Украине с 1 сентября должно работать в очном режиме. Свои двери могут открыть ученикам даже отдельные школы, расположенные близко к линии фронта.

Заместитель министра образования и науки Украины Андрей Сташкив рассказывал в эфире телемарафона, что именно ОВА принимает решение о возобновлении очного обучения. Все потому, что они определяют условия безопасности в школах.

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Каким будет обучение с 1 сентября в прифронтовых школах