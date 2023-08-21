В этих учебных заведениях будет получать образование около 25 тысяч учеников, уточнила глава территориального отдела образования Приморского района Юлия Филлер. И добавила, что в школах продолжаются работы.

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Филлер подчеркнула: учебные заведения, имеющие укрытие, начнут работу с 1 сентября. В части учебных заведений еще продолжается ремонт хранилищ. Укрытие не одобрят, если оно не будет отвечать всем нормам. Внимание будут акцентировать на вентиляции, освещении, в том числе и аварийном. При отключении света школы будут черпать электроэнергию из генераторов.

Расписание занятий руководители школ будут составлять в соответствии с количеством желающих учиться очно и емкости укрытия. Почти все школы организуют обучение в две смены. Если одно укрытие может принимать одновременно 100 детей, другое – 50 детей, добавила чиновник.

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Родители могут выбирать формат обучения – очный или дистанционный.

Если половина хочет учиться онлайн, то будут создавать дистанционный класс. Уроки будут вести те же учителя, что и очные. Если из класса дистанционно хотят учиться несколько учеников, им предложат дистанционный класс в другой школе,

– заметила чиновница.

Сколько школ в Одессе готовы очно работать с 1 сентября, Юлия Филлер не уточнила. В июне глава департамента образования Одесского горсовета Елена Буйневич рассказала, что укрытия имеют 60 учебных заведений. К концу учебного года очно в Одессе обучались 30% учеников.

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