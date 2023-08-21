У цих закладах освіти здобуватиме освіту близько 25 тисяч учнів, уточнила очільниця територіального відділу освіти Приморського району Юлія Філлер. І додала, що у школах тривають відповідні роботи.
Дивіться також Лісовий розповів, як навчатимуться учні з 1 вересня
Як в Одесі з 1 вересня працюватимуть школи
Філлер наголосила: навчальні заклади, які мають укриття, розпочнуть роботу з 1 вересня. У частині закладів освіти ще триває ремонт сховищ. Укриття не погодять, якщо воно не відповідатиме усім нормам. Увагу акцентуватимуть на вентиляції, освітленні, зокрема й аварійному. У разі відключення світла школи черпатимуть електроенергію з генераторів.
Розклад занять керівники шкіл будуть складати відповідно до кількості охочих навчатися очно і місткості укриття. Майже всі школи організують навчання у дві зміни. Якщо одне укриття може приймати одночасно 100 дітей, інше – 50 дітей, додала посадовиця.
Батьки можуть вибирати формат навчання – очний або дистанційний.
Якщо половина бажає навчатися онлайн, то будуть створювати дистанційний клас. Уроки вестимуть ті ж вчителі, що й очні. Якщо з класу дистанційно хочуть навчатися кілька учнів, їм запропонують дистанційний клас в іншій школі,
– зауважила чиновниця.
Скільки наразі шкіл в Одесі готові очно працювати з 1 вересня, Юлія Філлер не уточнила. Натомість у червні очільниця департаменту освіту Одеської міськради Олена Буйневич розповіла, що укриття мають 60 закладів освіти. На кінець навчального року очно в Одесі навчалися 30% учнів.
До теми У МОН розповіли, як мають здобувати освіту учні початкової школи
Як вчитимуться учні в Україні з 1 вересня
- Очільник Міносвіти України Оксен Лісовий розповів, що навчальні заклади в Україні з 1 вересня працюватимуть в очному, дистанційному та змішаному форматах. Їх визначатимуть та погоджуватимуть ОВА та директори закладів освіти.
- Якщо батьки не хочуть, аби їхня дитина вчилася очно, можуть перевести її на іншу доступну форму навчання.
- Якщо укриття школи не може вмістити потрібну кількість дітей та педагогів, варто налагодити позмінне очне навчання офлайн, уточнив міністр. Все ж учням початкової школи краще здобувати освіту в очному форматі, аби діти соціалізувалися.