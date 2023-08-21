У цих закладах освіти здобуватиме освіту близько 25 тисяч учнів, уточнила очільниця територіального відділу освіти Приморського району Юлія Філлер. І додала, що у школах тривають відповідні роботи.

Дивіться також Лісовий розповів, як навчатимуться учні з 1 вересня

Як в Одесі з 1 вересня працюватимуть школи

Філлер наголосила: навчальні заклади, які мають укриття, розпочнуть роботу з 1 вересня. У частині закладів освіти ще триває ремонт сховищ. Укриття не погодять, якщо воно не відповідатиме усім нормам. Увагу акцентуватимуть на вентиляції, освітленні, зокрема й аварійному. У разі відключення світла школи черпатимуть електроенергію з генераторів.

Розклад занять керівники шкіл будуть складати відповідно до кількості охочих навчатися очно і місткості укриття. Майже всі школи організують навчання у дві зміни. Якщо одне укриття може приймати одночасно 100 дітей, інше – 50 дітей, додала посадовиця.

Прагнете, щоб ваша дитина здобувала якісні знання, незважаючи на блекаути та інші виклики сьогодення? Щоб заняття відбувалися у цікавій та інтерактивній формі і відповідали вимогам Нової української школи? Це все можна отримати в першій і найбільшій дистанційній школі "Оптіма"! Долучайтесь до безкоштовного вебінару, щоб з перших уст дізнатись про всі умови та переваги навчання в "Оптімі".

Батьки можуть вибирати формат навчання – очний або дистанційний.

Якщо половина бажає навчатися онлайн, то будуть створювати дистанційний клас. Уроки вестимуть ті ж вчителі, що й очні. Якщо з класу дистанційно хочуть навчатися кілька учнів, їм запропонують дистанційний клас в іншій школі,

– зауважила чиновниця.

Скільки наразі шкіл в Одесі готові очно працювати з 1 вересня, Юлія Філлер не уточнила. Натомість у червні очільниця департаменту освіту Одеської міськради Олена Буйневич розповіла, що укриття мають 60 закладів освіти. На кінець навчального року очно в Одесі навчалися 30% учнів.

До теми У МОН розповіли, як мають здобувати освіту учні початкової школи

Як вчитимуться учні в Україні з 1 вересня