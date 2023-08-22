Известно, когда стартует обучение и будут раздаваться последние звонки в школах Киева

Городские власти определили структуру учебного года 2023/2024 в Киеве. Первый семестр стартует 1 сентября.

Продлится он до 22 декабря 2023 года. Последние звонки будут раздаваться в столичных школах 31 мая 2024 года, сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

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Когда стартует обучение и будут раздаваться последние звонки в школах Киева

Второй семестр в школах Киева продлится с 8 января по 31 мая 2024 года.

Компенсаторные занятия по преодолению образовательных потерь и образовательных разрывов, аттестация и другие мероприятия, предусмотренные образовательной программой, могут продолжаться до 28 июня 2024 года,

– уточнил чиновник.

И добавил, что власти будут учитывать ситуацию безопасности в условиях военного положения и другие факторы, которые могут повлиять на организацию обучения в столице. В случае необходимости будут вносить изменения в структуру учебного года.

В каком формате будут работать школы Киева

Мондриевский также сообщил: формат работы каждая школа будет выбирать самостоятельно, консультируясь с родителями учеников. Окончательное решение принимает педагогический совет учебного заведения. Безопасность детей и педагогов – на первом месте. В школах также должны учесть технические возможности укрытий.

Расписание занятий руководители школ будут составлять в соответствии с количеством желающих учиться очно и емкости укрытия. Конечно, мы просим по возможности отдавать предпочтение именно очной учебе,

– заметил чиновник.

И добавил, что педагогические советы должны избрать формы и форматы организации обучения. Также принимать, как засчитывать результаты обучения учеников-беженцев, одновременно учащихся за пределами Украины и в Киеве.

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Каждая школа должна обновить и схемы движения участников образовательного процесса во время тревоги и провести соответствующие тренировки и обучение правилам пребывания в укрытиях, уточнил чиновник.

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