Какие надбавки получают учителя в 2025 году

Зарплату учителя формирует не только должностной оклад, отмечает 24 Канал. В нее входят и различные надбавки и доплаты, без которых доход педагогов не дотягивал бы даже до минимально установленного размера.

Редакция Новини.LIVE направила официальный запрос в Министерство образования и науки Украины и узнала, какие надбавки предусмотрены для учителей в 2025 году.

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Какие есть надбавки и доплаты педагогов

Должностной оклад – это костяк зарплаты педагогов. Частью зарплаты могут быть и определенные денежные поощрения. Средства выплачивают за отдельные виды педагогической деятельности и устанавливают на весь объем учебной нагрузки или часть. Обязательными являются доплаты:

за выслугу лет;

за престижность труда.

Первая надбавка – это процент к должностной ставке, который варьируется в зависимости от стажа работы. Например, 10% выплачивают за стаж более 3 лет, 20% – более 10 лет, 30% – более 20 лет. Надбавка за престижность труда – это минимум 5% и максимум 30% к окладу (размер определяет руководитель школы).

В 2025 году для педагогических работников учреждений общего среднего образования ввели доплату за работу в неблагоприятных условиях труда. Правительство с учетом имеющихся финансовых ресурсов Государственного бюджета утвердило постановление от 08.11.2024 № 1286, которым установлена ежемесячная надбавка,

– ответили в МОН на запрос Новини.LIVE.

Размер такой доплаты с 1 января составляет 1 тысячу гривен без налоговой нагрузки. А с 1 сентября сумму увеличат до 2 тысяч гривен в месяц.

Отдельно существуют премии, выплату которых согласовывает руководство школы на основании положений. Размер финансового обеспечения зависит от вклада учителя в общие результаты работы.

Педагоги могут рассчитывать и на ежегодное денежное вознаграждение за добросовестный труд (один должностной оклад) и за образцовое выполнение обязанностей. Предоставляют помощь на оздоровление в размере месячной ставки.