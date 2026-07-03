Какие ключевые даты вступительной кампании 2026 года должен знать каждый абитуриент

1 июля в нашей стране стартовал основной этап приемной кампании 2026 года. Национальный мультитест, тем временем, еще продолжается.

Основная сессия тестирования завершилась 25 июня, а дополнительная состоится в июле. При этом в МОН Украины был опубликован календарь приемной кампании 2026 года с указанием ключевых дат.

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Основные даты вступительной кампании на бакалавриат 2026 года

Поэтому абитуриенты, поступающие в этом году в вузы на бакалавриат, должны запомнить следующие основные даты:

1 июля – начало регистрации электронных кабинетов;

3 июля – начало регистрации на творческие конкурсы и собеседования;

10 июля (18:00) – окончание регистрации на творческие конкурсы и собеседования (для поступления на контракт – до 25 июля);

19 июля – начало подачи заявлений;

1 августа (18:00) – окончание приема заявлений;

не позднее 6 августа – обнародование рекомендаций к зачислению по заявлениям с приоритетом;

до 11 августа (18:00) – подтверждение выбора места обучения;

до 13 августа – зачисление абитуриентов на бюджет и контракт по заявлениям с приоритетом.

МОН при этом отмечает, что графики проведения и регистрации на творческие конкурсы учебные заведения формируют самостоятельно. При этом рекомендует заранее проверять информацию на сайтах вузов и колледжей.

Для тех, кому понадобится помощь при регистрации, при высших учебных заведениях будут работать консультационные центры.

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