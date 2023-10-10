В школах одной из областей Украины могут ввести длительные каникулы

Учеников во Львовской области могут отправить на длительный от учебы отдых. Но только в том случае, если этого потребует, в частности, энергетическая ситуация.

Об этом в эксклюзивном комментарии журналистке 24 Канала рассказал директор департамента образования и науки Львовской ОГА Олег Паска. И уточнил, что решение о каникулах каждая школа в области будет принимать самостоятельно.

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Во Львовской области могут ввести долговременные школьные каникулы

Чиновник уточнил: большинство общин и школ Львовщины подготовились к осенне-зимнему периоду и возможному блэкауту и купили генераторы. Таким образом, в учебных заведениях могут обеспечить освещение или отопление.

Если температура низкая и не позволяет учиться в классах, если произойдет блэкаут и не будет отопления в школах, то, конечно, нужно будет делать каникулы,

– заявил Паска.

При этом уточнил, что каждое общество или каждая школа в области может иметь индивидуальный график таких каникул.

Все будет зависеть от обстоятельств, ведь есть школы менее зависимые от электричества. Поэтому подход индивидуальный должен быть,

– добавил чиновник.

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Паска также напомнил, что в прошлом году, в рамках первого года полномасштабной войны, департамент образования Львовской ОВА присылал соответствующие рекомендации школам.

В них говорилось, что обучение должно начинаться в светлое время суток. Но если есть отопление или разрешал температурный режим (отопление должны включить, если в течение трех дней столбики термометра показывают менее +8 градусов, – 24 Канал). Тогда так можно было делать,

– уточнил директор департамента образования Львовской ОВА.

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И добавил, что в 2022 году департамент рекомендовал школам перенести осенние каникулы на зиму, ведь этому способствовал температурный режим.

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