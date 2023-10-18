В одном из городов на Западе Украины зимние каникулы в школах продлятся месяц

Общества и школы в Украине в этом учебном году самостоятельно могут определять даты каникул. Или имеют право перенести отдых учащихся на другой период.

Так, в Мукачево решили не отпускать детей на осенние каникулы. Зимой же школьники будут отдыхать дольше, чем обычно.

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В одном из городов зимние каникулы в школах продлятся месяц

Педагогические советы школ и управление образования города решили не согласовывать осенний отдых учащихся в 2023 году.

Ученики же пойдут на длительные каникулы зимой.

Зимний отдых школьников стартует 23 декабря 2023 и продлится до 21 января 2024 года.

Какая структура учебного года в школах Мукачево

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Первый семестр начался 1 сентября и продлится до 22 декабря 2023 года.

Второй семестр стартует с 22 января и завершится 31 мая 2024 года.

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В школах одной из областей Украины могут ввести длительные каникулы