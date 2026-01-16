С 19 января в школах Киева начинаются каникулы: будут ли весенние
- Каникулы в школах Киева продлятся с 19 января по 1 февраля из-за чрезвычайной ситуации в энергетике.
- Учебный год в школах завершится не позднее 1 июля.
Из-за чрезвычайной ситуации в энергетике Украины правительство согласовало временное прекращение очного обучения в учебных заведениях. Окончательные решения принимают местные власти.
В Киеве с 19 января будут каникулы в школах. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение мэра столицы Виталия Кличко в телеграмме.
Когда каникулы в школах Киева?
Каникулы в столичных школах продлятся до 1 февраля. Такое решение согласовали на заседании Совета обороны города Киева.
Эти каникулы продлят благодаря весенним и неделе летних каникул. Впрочем, учебный год в школах завершится не позднее чем 1 июля,
– сообщил Кличко.
И добавил: наш приоритет – безопасность детей и сохранение образовательного процесса даже в сложных условиях. Но постановление правительства город должен выполнять.
Напомним, что первый вице-премьер-министр – министр энергетики Денис Шмыгаль во время выступления в Верховной Раде сообщил, что в Киеве продлили каникулы в школах до 1 февраля. Соответствующее постановление опубликуют сегодня. Решение приняли, в частности, с целью экономии электроэнергии для домов.
Какие изменения в учебном процессе?
- Из-за чрезвычайной ситуации в энергетике Украины правительство согласовало временное прекращение обучения в очном формате в учебных заведениях.
- Это касается детсадов, школ, училищ, колледжей и вузов.
- Решение окончательно принимают на местах – в зависимости от условий безопасности ситуации в регионе.
- Так, общины могут согласовать переход на дистанционное обучение или каникулы до 1 февраля 2026 года.
- В Киеве ранее согласовали каникулы во всех вышеупомянутых учебных заведениях до 1 февраля. Исключение – детсады, которые принимают решение в соответствии с ситуацией на местах.