В одном из городов Хмельницкой области ввели карантин в учебных заведениях
В Нетешине из-за осложнения эпидемиологической ситуации ввели карантин в учебных заведениях. Учеников перевели на дистанционное обучение.
Также в городе ограничили проведение массовых мероприятий. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Исполнительный комитет Нетешинского городского совета.
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В Хмельницкой области часть учеников будет учиться дистанционно
Так, из-за осложнения эпидемиологической ситуации в городе, в соответствии с решением педагогического совета гимназии "Гармония", учебное заведение от пятницы, 24 января, перевели на дистанционную форму обучения.
В соответствии с приказом начальника Нетешинской МВА, от понедельника, 27 января, до пятницы, 31 января включительно, дистанционно будут учиться также ученики лицея, гимназий "Энергия", "Эрудит", учреждений внешкольного образования.
Ограничили также и проведение культурно-массовых мероприятий, групповых занятий в учреждениях культуры города.
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Какие проблемы сейчас в школах самые острые
- Государственная служба качества образования Украины в прошлом году провела 132 внеплановых институциональных аудита школ.
- Проверки показали, что в большинстве школ есть проблемы с образовательной средой и системой оценивания.
- Зато процессы управления учебными заведениями и деятельность учителей в более чем половине школ на достаточном уровне.
- Худшая ситуация в проверенных образовательных учреждениях с обеспечением комфортных и безопасных условий обучения. Их надо улучшить в 64% школ.
- Также стоит изменить формирование инклюзивного, развивающего и мотивирующего к обучению образовательного пространства в 70% проверенных заведений.