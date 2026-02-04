Смотрите также "Алена" и "Елена": можно ли украинских девушек называть обоими именами
Называть ли Катюш правильно на украинском?
Редактор Ольга Васильева советует не употреблять московскую форму "Катюша". Правильно на украинском говорить так: Катруся, Катря, Катеринка.
Это женское имя, которое происходит от греческого Αικατερίνη. По одной из версий, слово образовано от καθάριος, ката́риос – "чистая, чистокровная, непорочная, безупречная", пишет Википедия.
Катря – это народная форма этого имени. Уменьшительные формы, собственно, такие: Катруся, Катя, Кася, Катеринка, Катруня.
У Словаре украинского языка находим еще такие разнообразные формы этого имени:
Касенька;
Касінька;
Каська;
Касуненька;
Кася;
Катечка;
Катеринка;
Катеринонька;
Катериночка;
Катя;
Катінька;
Катречка;
Катруненька;
Катруня;
Катрунька;
Катруся;
Катрусенька;
Катря;
Касюнька.