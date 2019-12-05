Каждый пятый подросток в Украине не читает книг – исследование PISA
Почти 40% подростков в возрасте 15 лет ежедневно ищут информацию и общаются в интернете. Такие показатели положительно влияют на читательскую грамотность школьников.
К таким выводам пришли исследователи PISA, сообщает "Освіторія".
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Оказалось, что те школьники, которые больше времени проводят в сети, имеют более высокий показатель по читательской грамотности.
Инфографика демонстрирует, активные читатели электронных материалов онлайн – чаще имеют высокие баллы по чтению. Однако больше всего времени в интернете школьники проводят в онлайн-чатах и в поисках информации.
Девушки больше времени проводят в интернете / инфографика PISA
В результате проведенного опроса 21,6% респондентов редко или вообще не читают книг. Среди тех, кто любит читать, больше оказалось сторонников электронных книг.
Бумажные книги менее популярны, чем электронные аналоги / инфографика PISA
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Что такое PISA?
- Program for International Student Assessment – международное исследование успеваемости учащихся;
- происходит каждые три года среди 15-летних школьников по трем направлениям;
- проверяет, насколько учащиеся способны использовать полученные знания, умения и навыки в реальной жизни.
Как проводилось исследование?Тест состоялся с 15 апреля по 12 мая 2018 года. Участие приняли 250 учебных заведений и 315 388 участников из Украины. Надо было заполнить 2 анкеты в течение двухчасового теста.