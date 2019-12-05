Каждый пятый подросток в Украине не читает книг – исследование PISA

Почти 40% подростков в возрасте 15 лет ежедневно ищут информацию и общаются в интернете. Такие показатели положительно влияют на читательскую грамотность школьников.

К таким выводам пришли исследователи PISA, сообщает "Освіторія".

Больше об этом исследовании: Результаты PISA: 36% украинских учащихся не достигли базового уровня знаний по математике

Оказалось, что те школьники, которые больше времени проводят в сети, имеют более высокий показатель по читательской грамотности.

Инфографика демонстрирует, активные читатели электронных материалов онлайн – чаще имеют высокие баллы по чтению. Однако больше всего времени в интернете школьники проводят в онлайн-чатах и в поисках информации.



Девушки больше времени проводят в интернете / инфографика PISA

В результате проведенного опроса 21,6% респондентов редко или вообще не читают книг. Среди тех, кто любит читать, больше оказалось сторонников электронных книг.



Бумажные книги менее популярны, чем электронные аналоги / инфографика PISA

К слову: Девушки и парни одинаково способны к математике: исследования

Что такое PISA?

Program for International Student Assessment – международное исследование успеваемости учащихся;

происходит каждые три года среди 15-летних школьников по трем направлениям;

проверяет, насколько учащиеся способны использовать полученные знания, умения и навыки в реальной жизни.

Как проводилось исследование?Тест состоялся с 15 апреля по 12 мая 2018 года. Участие приняли 250 учебных заведений и 315 388 участников из Украины. Надо было заполнить 2 анкеты в течение двухчасового теста.