Кожен п’ятий підліток в Україні не читає книг – дослідження PISA

Майже 40% підлітків у віці 15 років щодня шукають інформацію та спілкуються в інтернеті. Такі показники позитивно впливають на читацьку грамотність школярів.

До таких висновків дійшли дослідники PISA, повідомляє "Освіторія".

Більше про це дослідження: Результати PISA: 36% українських учнів не досягли базового рівня знань з математики

Виявилось, що ті школярі, які більше часу проводять в мережі мають вищий показник з читацької грамотності.

Інфографіка демонструє, активні читачі електронних матеріалів онлайн – частіше мають вищі бали із читання. Проте найбільше часу в інтернеті школярі проводять в онлайн-чатах та в пошуках інформації.



Дівчата більше часу проводять в інтернеті / інфографіка PISA

В результаті проведеного опитування 21,6% респондентів рідко або взагалі не читають книг. Серед тих, хто любить читати, більше виявилось прихильників електронних книг.



Паперові книги менш популярні за електронні аналоги / інфографіка PISA

До слова: Дівчата та хлопці однаково здібні до математики: дослідження

Що таке PISA?

Program for International Student Assessment – міжнародне дослідження успішності учнів;

відбувається кожні три роки серед 15 річних школярів за трьома напрямами;

перевіряє, чи учні здатні використовувати здобуті знання, уміння та навички в реальному житті.

Як проводилось дослідження?Тест відбувся з 15 квітня по 12 травня 2018 року. Участь взяли 250 закладів освіти та 315 388 учасників з України. Треба було заповнити 2 анкети протягом двохгодинного тесту.