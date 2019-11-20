Дівчата та хлопці однаково здібні до математики: дослідження

Нещодавно в США провели дослідження, яке встановило, що математику однаково сприймають дівчата та хлопці. Дослідники вдались навіть до сканування мозку.

Виявилось, що припущення про те, що хлопці краще сприймають математику є лише міфом, про це повідомляє Science Alert.

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Вчені зробили висновки базуючись, на експерименті. Понад сотня дітей від 3 до 10 років дивилися відео на математичні теми, а вчені вивчили результати сканування їхнього мозку під час цього заняття. Різниці, яка б вказувала на перевагу хлопчиків не виявили.

Ми бачимо, що дитячий мозок функціонує однаково незалежно від статі, тому, сподіваюся, зможемо змінити очікування від того, чого діти можуть досягти в математиці,

– розповіла нейробіологиня Джессіка Кантлон з Університету Карнегі-Меллона.

Жодної різниці в результатах звичайних математичних тестів теж не було виявлено.

Дослідники припустили, що міф досі побутує через гендерні стереотипи, які панують в суспільстві.

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А яка різниця між результатами тестів з математики між дівчатами та хлопцями в Україні?У 2018 році хлопці мали на 9% вищі бали на ЗНО з математики ніж дівчата, натомість дівчата були успішнішими в тестах з української мови.