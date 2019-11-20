Девушки и парни одинаково способны к математике: исследование

Недавно в США было проведено исследование, которое установило, что математику одинаково воспринимают девушки и юноши. Исследователи обратились даже к сканированию мозга.

Оказалось, что предположение о том, что мальчики лучше воспринимают математику является лишь мифом; об этом сообщает Science Alert.

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Ученые сделали выводы основываясь на опыте. Более сотни детей от 3 до 10 лет смотрели видео на математические темы, а ученые изучили результаты сканирования их мозга во время этого занятия. Разницы, которая указывала бы на преимущество мальчиков, не обнаружили.

Мы видим, что детский мозг функционирует одинаково независимо от пола, поэтому, надеюсь, сможем изменить ожидания от того, чего дети могут достичь в математике,

– рассказала нейробиолог Джессика Кантлон из Университета Карнеги-Меллона.

Никакой разницы в результатах обычных математических тестов тоже не было обнаружено.

Исследователи предположили, что миф до сих пор бытует из-за гендерных стереотипов, которые господствуют в обществе.

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А какая разница между результатами тестов по математике между девушками и парнями в Украине?В 2018 году мальчики имели на 9% выше баллы на ВНО по математике, чем девочки. Зато девушки были более успешными в тестах по украинскому языку.