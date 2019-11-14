Профессия учителя становится более творческой, – Новосад

Теперь учителя имеют больше свободы в составлении учебного плана или конструировании собственных уроков. Однако в головах педагогов еще остались старые ограничения.

Об изменениях в школьной системе образования рассказала Министр образования Украины Анна Новосад в интервью изданию Цензор. НЕТ.

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Учитель может сам решать, а не ждать, пока министерство спустит какой-то план. Сейчас эти преграды сняты. Но они очень часто остаются в головах,

– пояснила свое мнение Анна Новосад.

По мнению министра, ментальность со временем изменится. Также учителя должны хотеть расти в профессиональном плане.

Второй важный инструмент – это профессиональный рост учителей. Который должен мотивировать их в том числе к лучшей работе. Но говорить, что возможно 100-процентно профессионально расти в пределах такой же государственной системы – было бы тоже нечестно,

– пояснила Анна Новосад.

В министерстве надеются, что учителя захотят повышать свою квалификацию также и в неправительственных организациях.

Напомним: Почти 200 школ закрылось в Украине перед началом учебного года

Сколько учителей работают в Украине в целом?По данным министерства образования, в Украине сейчас работает 439 701 учитель.