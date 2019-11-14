Професія вчителя стає більш творчою, – Новосад
Тепер вчителі мають більше свободи в складані навчального плану чи конструюванні власних уроків. Проте в головах педагогів ще лишились старі обмеження.
Про зміни в шкільній системі освіти розповіла міністерка освіти України Ганна Новосад в інтерв'ю виданню Цензор. НЕТ.
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Вчитель може сам вирішувати, а не чекати, поки міністерство спустить якийсь план. Зараз ці перепони зняті. Але вони дуже часто залишаються в головах,
– пояснила свою думку Ганна Новосад.
На думку міністерки, ментальність з часом зміниться. Також вчителі повинні хотіти рости у професійному плані.
Другий важливий інструмент – це професійне зростання вчителів. Яке має мотивувати їх в тому числі до кращої роботи. Але казати, що можливо 100-відсотково професійно зростати в межах також такої державної системи – було б теж нечесно,
– пояснила Ганна Новосад.
У міністерстві сподіваються, що вчителі хотітимуть підвищувати свою кваліфікацію також і в неурядових організаціях.
Нагадаємо: Майже 200 шкіл закрилось в Україні перед початком навчального року
Скільки вчителів працюють в Україні загалом?За даними міністерства освіти, в Україні зараз працює 439 701 вчитель.