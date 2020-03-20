Киевский вуз приглашает на обучение без ВНО: детали

Межрегиональная Академия управления персоналом приглашает на обучение без ВНО по престижной программе совместно с Варшавским институтом менеджмента. Университет принимает студентов на основе среднего балла аттестата, и по результатам собеседования.

О возможности поступить в университет без ВНО пишет официальный сайт МАУП.

Актуальное: Из-за коронавируса Гарвардский университет переходит на онлайн-обучения: детали

Университет сотрудничает с Варшавским институтом менеджмента.

По окончанию первого курса (заочно, в Украине) каждый студент может выбрать обучение на втором курсе в МАУП или продолжить обучение до степени бакалавра в Польше,

– пишет официальный сайт университета.

На какие факультеты можно поступить



МАУП был создан в 1989 году / фото: Kyivmaps

инженерия программного обеспечения (бакалавр);

менеджмент (бакалавр);

филология (бакалавр);

учет и налогообложение (бакалавр);

право (бакалавр/магистр);

экономика (бакалавр/магистр);

психология (бакалавр/магистр);

туризм (бакалавр/магистр);

финансы, банковское дело и страхование (бакалавр/магистр);

маркетинг (бакалавр/магистр);

публичное управление и администрирование (магистр);

международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии (бакалавр/магистр).

Рекомендуем максимально воспользоваться затишьем в деловой активности вследствие карантина и вернуться на рынок труда, овладев новой перспективной специальностью, которую вы при необходимости подтвердите сразу двумя дипломами – украинским и польским,

– говорится на сайте.

Университет обещает диплом государственного образца, а корпуса вуза расположены в Киеве.

Читайте также: Университет в США предоставит бесплатное обучение для бедных семей

Детали по вступлению читайте по ссылке.