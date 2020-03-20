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Киевский вуз приглашает на обучение без ВНО: детали

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Межрегиональная Академия управления персоналом приглашает на обучение без ВНО по престижной программе совместно с Варшавским институтом менеджмента. Университет принимает студентов на основе среднего балла аттестата, и по результатам собеседования.

О возможности поступить в университет без ВНО пишет официальный сайт МАУП.

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Университет сотрудничает с Варшавским институтом менеджмента.

По окончанию первого курса (заочно, в Украине) каждый студент может выбрать обучение на втором курсе в МАУП или продолжить обучение до степени бакалавра в Польше,
– пишет официальный сайт университета.

На какие факультеты можно поступить


МАУП был создан в 1989 году / фото: Kyivmaps

  • инженерия программного обеспечения (бакалавр);
  • менеджмент (бакалавр);
  • филология (бакалавр);
  • учет и налогообложение (бакалавр);
  • право (бакалавр/магистр);
  • экономика (бакалавр/магистр);
  • психология (бакалавр/магистр);
  • туризм (бакалавр/магистр);
  • финансы, банковское дело и страхование (бакалавр/магистр);
  • маркетинг (бакалавр/магистр);
  • публичное управление и администрирование (магистр);
  • международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии (бакалавр/магистр).

Рекомендуем максимально воспользоваться затишьем в деловой активности вследствие карантина и вернуться на рынок труда, овладев новой перспективной специальностью, которую вы при необходимости подтвердите сразу двумя дипломами – украинским и польским,
– говорится на сайте.

Университет обещает диплом государственного образца, а корпуса вуза расположены в Киеве.

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Детали по вступлению читайте по ссылке.

Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Новости Киева Студенты Учеба Высшее образование
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