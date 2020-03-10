Из-за коронавируса Гарвардский университет переходит на онлайн-обучение: детали
Гарвардский университет, который является одним из самых престижных университетов США и мира переходит на онлайн-обучение. Причиной таких мер является желание администрации защитить своих студентов от коронавируса Covid-19.
О переходе на новую форму обучения рассказал президент университета Лоуренс Баков, пишет CNN.
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Гарвардский университет переходит на онлайн-обучение, которое продлится до 23 марта. В первый день после весенних каникул должны были начаться занятия, но возникли проблемы из-за нового коронавируса.
Студентов попросили не возвращаться в кампус после окончания каникул.
Читальный зал библиотеки Гарварда / фото: Asskolkovo
Президент вуза извинился за неудобства и апеллировал к сознанию студентов.
Мы делаем это не только для того, чтобы защитить вас, но и для того, чтобы защитить других членов общества, которые могут быть более уязвимыми к этому заболеванию, чем вы,
– рассказал Лоуренс Баков.
Также в университете рассказали, что такое решение далось нелегко.
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Что известно про Гарвардский университет
- основан в городе Кембридж, штат Массачусетс, в 1963 году;
- старейший университет США;
- в рейтинге университетов занимает второе место;
- в университете обучаются более 21 тысячи студентов;
- бюджет вуза составляет 32 миллиарда долларов.