Из-за коронавируса Гарвардский университет переходит на онлайн-обучение: детали

Гарвардский университет, который является одним из самых престижных университетов США и мира переходит на онлайн-обучение. Причиной таких мер является желание администрации защитить своих студентов от коронавируса Covid-19.

О переходе на новую форму обучения рассказал президент университета Лоуренс Баков, пишет CNN.

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Гарвардский университет переходит на онлайн-обучение, которое продлится до 23 марта. В первый день после весенних каникул должны были начаться занятия, но возникли проблемы из-за нового коронавируса.

Студентов попросили не возвращаться в кампус после окончания каникул.



Читальный зал библиотеки Гарварда / фото: Asskolkovo

Президент вуза извинился за неудобства и апеллировал к сознанию студентов.

Мы делаем это не только для того, чтобы защитить вас, но и для того, чтобы защитить других членов общества, которые могут быть более уязвимыми к этому заболеванию, чем вы,

– рассказал Лоуренс Баков.

Также в университете рассказали, что такое решение далось нелегко.

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Что известно про Гарвардский университет