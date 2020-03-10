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Через коронавірус Гарвардський університет переходить на онлайн-навчання: деталі

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Гарвардський університет роками вважався найпрестижнішим у світі / Nicklife

Гарвардський університет, що є одним з найпрестижніших університетів США та світу переходить на онлайн-навчання. Причиною таких заходів є бажання адміністрації захистити своїх студентів від коронавірусу Covid-19.

Про перехід на нову форму навчання розповів президент університету Лоуренс Баков, пише CNN.

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Гарвардський університет переходить на онлайн-навчання, яке триватиме до 23 березня. В перший день після весняних канікул мали розпочатись заняття, але виникли проблеми через новий коронавірус.

Студентів попросили не повертатись в кампус після закінчення канікул.


Читальний зал бібліотеки Гарварду / фото: Asskolkovo

Президент вишу вибачився за незручності та апелював до свідомості студентів.

Ми робимо це не тільки для того, щоб захистити вас, але і для того, щоб захистити інших членів суспільства, які можуть бути більш вразливими до цього захворювання, ніж ви,
– розповів Лоуренс Баков.

Також в університеті розповіли, що таке рішення далось нелегко.

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Що відомо про Гарвардський університет

  • заснований в місті Кембридж, що у штаті Массачусетс, у 1963 році;
  • найстаріший університет США;
  • в рейтингу університетів займає друге місце;
  • в університеті навчаються понад 21 тисяча студентів;
  • бюджет вишу складає 32 мільярди доларів.
Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Новини США Студенти Вища освіта Освіта Освіта за кордоном
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