Через коронавірус Гарвардський університет переходить на онлайн-навчання: деталі
Гарвардський університет, що є одним з найпрестижніших університетів США та світу переходить на онлайн-навчання. Причиною таких заходів є бажання адміністрації захистити своїх студентів від коронавірусу Covid-19.
Про перехід на нову форму навчання розповів президент університету Лоуренс Баков, пише CNN.
Вас може зацікавити: Київський університет запроваджує обмеження через коронавірус
Гарвардський університет переходить на онлайн-навчання, яке триватиме до 23 березня. В перший день після весняних канікул мали розпочатись заняття, але виникли проблеми через новий коронавірус.
Студентів попросили не повертатись в кампус після закінчення канікул.
Читальний зал бібліотеки Гарварду / фото: Asskolkovo
Президент вишу вибачився за незручності та апелював до свідомості студентів.
Ми робимо це не тільки для того, щоб захистити вас, але і для того, щоб захистити інших членів суспільства, які можуть бути більш вразливими до цього захворювання, ніж ви,
– розповів Лоуренс Баков.
Також в університеті розповіли, що таке рішення далось нелегко.
Читайте також: Скільки дітей не можуть ходити до школи через коронавірус – статистика
Що відомо про Гарвардський університет
- заснований в місті Кембридж, що у штаті Массачусетс, у 1963 році;
- найстаріший університет США;
- в рейтингу університетів займає друге місце;
- в університеті навчаються понад 21 тисяча студентів;
- бюджет вишу складає 32 мільярди доларів.